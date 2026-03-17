Χρυσοχοΐδης: Ενδείξεις οπαδικού κινήτρου στη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά (βίντεο)

Το πρόσφατο περιστατικό της ανθρωποκτονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά «εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, αλλά η πλήρης διαλεύκανσή του ανήκει από εδώ και πέρα στην ανάκριση και σε όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χωρίς να προσθέσει περισσότερα στοιχεία, σεβόμενος -όπως είπε- την αρχή της ποινικής διαδικασίας.

«Το Τμήμα Δίωξης κατά Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας του Οργανωμένου Εγκλήματος της Βόρειας Ελλάδας, το ελληνικό FBI, που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, αφενός συνεπικουρεί το έργο της κύριας ανάκρισης, αφετέρου διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός έδωσε στη συνέχεια αναλυτικά στοιχεία για τη δράση των διωκτικών αρχών, επισημαίνοντας ότι από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν επαναλειτούργησαν τα γήπεδα με τον νέο αθλητικό νόμο, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις, ενώ 196 άτομα κατηγορήθηκαν, εκ των οποίων 13 έχουν προφυλακιστεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις, με δύο εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενες την οπαδική τους ιδιότητα, και μία να εμπλέκεται σε επιθέσεις κατά φιλάθλων αντίπαλων ομάδων.

«Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν εξαρθρώσει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που κινούνταν μέσα και γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ομάδες που αποτελούνταν από μπράβους, εκβιαστές, διακινητές ναρκωτικών και όπλων, χούλιγκανς, με δράση σε κλοπές και διαρρήξεις», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι τα μέλη τους έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, με αρκετούς να βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι ή ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Όπως ανέφερε, η εικόνα στους αγωνιστικούς χώρους έχει αλλάξει, καθώς -σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν πλέον χωρίς επεισόδια, με αυξημένη παρουσία οικογενειών και παιδιών, ενώ η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ασφάλεια των γηπέδων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπογράμμισε ότι παρατηρείται μετατόπιση της εγκληματικής δραστηριότητας εκτός γηπέδων, από ομάδες που δεν προσαρμόζονται στο νέο πλαίσιο. «Υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα. Είναι αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις παλιές δομές των οργανωμένων φιλάθλων και να μεταφέρουν τη βία εκτός αθλητικών χώρων», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτή η δραστηριότητα θα μας βρει απέναντι και θα βρει απέναντί της τον νόμο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι, με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διατάχθηκε η έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση της δράσης των συγκεκριμένων ομάδων, με στόχο την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τελικά την εξάρθρωσή τους. Όπως εξήγησε, πρόκειται κυρίως για ομάδες νεαρών ατόμων που λειτουργούν ως «βραχίονες» του οργανωμένου εγκλήματος, με κύριο χαρακτηριστικό τη βία. «Δεν θα μείνουμε όμως εδώ. Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί οδηγό και για άλλες δράσεις στο νομοθετικό πεδίο», ανέφερε, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά τη συμμετοχή ανηλίκων σε εγκληματικές ομάδες. «Προχωράμε στη βελτίωση των διατάξεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανηλίκων σε αξιόποινες πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ενήλικοι χρησιμοποιούν ή στρατολογούν ανηλίκους για τέτοιους σκοπούς», διευκρίνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε και σε ανοιχτή δικογραφία στη Θεσσαλονίκη, η οποία -όπως είπε, θα διευρυνθεί ώστε να περιλάβει τη χαρτογράφηση όλων των εγκληματικών ομάδων που αξιοποιούν το οπαδικό υπόβαθρο ως πρόσχημα για παράνομη δράση. «Υπάρχουν ομάδες που χρησιμοποιούν το οπαδικό κίνητρο για να συνεχίσουν εγκληματικές δραστηριότητες, πλέον μακριά από τα γήπεδα. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τους διαλύσουμε, να συλληφθούν και να παρουσιαστούν στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ