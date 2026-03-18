Νέο επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Την κατήγγειλε ότι τον τραβούσε βίντεο στη συνεδρίαση (Βίντεο)

Νέα εστία έντασης με πρωταγωνιστές την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη υπήρξε σήμερα εντός του Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση διακόπηκε μετά από την έντονη διαμαρτυρία του υπουργού Υγείας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της.

«Σταματήστε, μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ» διαμαρτυρόταν σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει «κοιτά εδώ τραμπουκισμοί» και με τον Άδωνι Γεωργιάδη να συνεχίζει να λέει «παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής».

Μπροστά στην ένταση και προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση ο προεδρεύων της συνεδρίασης διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, μετά από ένα 20λέπτο περίπου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε το Σώμα πως τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν άμεσα στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ μετά την επιστροφή της στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα».

Με την επανέναρξη, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε σύμφωνα με το newsbeast τον λόγο και επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση έγινε επιδεικτικά.

Όπως είπε, «η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται και μπορούμε όλοι να βιντεοσκοπούμε ή θα μας πει ότι απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κα Κωνσταντοπούλου. Ακούστε κύριε προεδρεύοντα, κύριε Γεωργαντά, το να κάνετε για μια ακόμα φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων δεν θα περάσει. Ή όλοι ή κανείς, αλλιώς δεν συνεχίζουμε».