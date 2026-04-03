Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και ο υφυπουργός Βαρτζόπουλος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκτός κυβέρνησης οι υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν και αρχικά όλα έδειχναν πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινώνονταν τη Μεγάλη Δευτέρα, τελικά από το Μέγαρο Μαξίμου ζητήθηκαν σήμερα το πρωί οι παραιτήσεις των τριών κυβερνητικών μελών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στον πρωθυπουργό, ο οποίος τις έκανε δεκτές.

Το μεσημέρι ο ανασχηματισμός, θα ανακοινωθούν οι αντικαταστάτες

Στις 12:30 ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα ανακοινώσει σύμφωνα με το iefimerida αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Σημειώνεται πως μόλις έγινε γνωστό ότι τα ονόματα των τριών πολιτικών βρίσκονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η αντικατάστασή τους έμοιαζε μονόδρομος, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις Βορίδη, Μπουκώρου, Σταμενίτη και Χατζηβασιλείου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1.