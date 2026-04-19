Ανδρουλάκης: Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές

«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

«Με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Pedro Sánchez, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Löfven, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική», σημειώνεται επιπλέον στη σχετική λεζάντα με την οποία συνοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το βίντεο του.

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών, και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», υπογραμμίζει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

