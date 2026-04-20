ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε με γρήγορη διαδικασία η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, συγκεκριμένα περίπου 35 λεπτά διήρκεσε αυτή η συνεδρίαση.

Ομόφωνα η επιτροπή αποφάσισε και οι δύο περιπτώσεις και του κ. Χατζηβασιλείου και του κ. Αθανασίου να πάνε στην Ολομέλεια, την Τετάρτη 22 Απριλίου, ενώ 13 είναι οι βουλευτές που θα αποφασίσει η Ολομέλεια για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα

Τόσο ο κ. Χατζηβασιλείου όσο και ο κ. Αθανασίου, ζήτησαν την άρση της βουλευτικής ασυλίας και έτσι έχουμε την ίδια απόφαση και για τους 13 πλέον, όπου θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για τον καθένα ξεχωριστά, δηλαδή 13 περιπτώσεις, δηλαδή 13 υποθέσεις πολιτών και η κάθε μία είναι ξεχωριστή.

Όπως έγινε γνωστό σημειώθηκε πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Z. Κωνσταντοπούλου και τον κ. Γεωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας για το θέμα του τρόπου που εξετάστηκε ο κ. Αθανασίου, στη Βουλή.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την όλη διαδικασία ότι δεν της επιτρέπεται να συνεχίσει τις ερωτήσεις που ήθελε να κάνει.

Στη διαδικασία ο κ. Αθανασίου ήταν παρών, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε καταθέσει υπόμνημα.

Όπως υποστήριξε ο Χαράλαμπος Αθανασίου: «δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως (η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) έστειλε τη δικογραφία», συμπληρώνοντας ότι κατά την εκτίμηση του πίσω από τη διαβίβαση δεν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. «Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή» απάντησε σχετικά με το αδίκημα που του προσάπτεται.

«Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», τονίζει ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, μιλώντας για νόμιμο αίτημα και δηλώνοντας σε κάθε περίπτωση πως επιθυμεί απερίφραστα να αρθεί η ασυλία του.

