Στην Ελλάδα η Κοβέσι για το Φόρουμ των Δελφών – Συνάντηση με Φλωρίδη

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, πριν την παρουσία της στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Σήμερα, Τετάρτη λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στη Βουλή για την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ευρωπαίων εισαγγελέων, η Λάουρα Κοβέσι, θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, χωρίς να έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ατζέντα.

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς: υπουργό Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα» ανέφερε κατά την άφιξή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αύριο Πέμπτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα παρευρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου),

Πηγή: news247.gr