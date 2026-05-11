Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του στη Realnews

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του και λύνει την πολύχρονη σιωπή του με την πρώτη συνέντευξή του σε εφημερίδα. Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου μιλά για όλα στη Realnews και στον δημοσιογράφο Παναγή Γαλιατσάτο: για τον πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Ενόψει του Συνεδρίου της Ν.Δ., ο Γρ. Δημητριάδης στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι «θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα», ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στομάχι. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου τονίζει: «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

Κύριε Δημητριάδη, είναι η πρώτη φορά που δίνετε συνέντευξη. Γιατί έως τώρα ήσασταν σιωπηλός;

Δεν είχα τοποθετηθεί δημόσια διότι δεν αισθανόμουν μέχρι τώρα ότι έχω κάτι να πω.

Σας εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών. Τι απαντάτε;

Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου πυροδότησε έναν νέο γύρο πολιτικών αντιδράσεων, με πρώτη αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα εξήγγειλε και τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής. Πώς απαντάτε;

Κατ’ αρχάς να πούμε για το νομικό σκέλος. Και πρωτοετής φοιτητής Νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις-διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα, την οποία, ειλικρινά, από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες.

Τι εννοείτε; Ποια είναι αυτά τα κέντρα;

Θα σας πω. Εχουμε δύο κατηγορίες οικοσυστημάτων. Η μία κατηγορία είναι άνθρωποι που πράγματι έχουν μια ευαισθησία για το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Και εγώ δικηγόρος είμαι, το κατανοώ απόλυτα. Εχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική και να λένε ό,τι θεωρούν σωστό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία που αξιοποιεί το θέμα αυτό με έναν τρόπο δυσανάλογο και τεχνηέντως το κρατά ανοιχτό εδώ και χρόνια, επιχειρώντας να επηρεάσει την επικαιρότητα και να δημιουργήσει συγκεκριμένες εντυπώσεις. Αλλωστε, και πολιτικά, το ζήτημα έχει κριθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και, για να το πω ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας.

Νιώθετε πικρία με τις επιθέσεις που δέχεστε τα τελευταία χρόνια;

Δεν νομίζω ότι πολλοί έχουν δεχθεί την επίθεση που έχουμε δεχθεί εγώ και η οικογένειά μου τα τελευταία χρόνια. Την πικρία στην πολιτική την παίρνεις στο μαξιλάρι σου. Δεν την αφήνεις ποτέ να σε καθοδηγεί. Δεν βάζεις ποτέ το «εγώ» πάνω από το «εμείς». Το «εμείς» είναι η πατρίδα και στη δική μου περίπτωση είναι και η παράταξη που υπηρετώ από μικρό παιδί. Επομένως, δεν υπάρχει χώρος για πικρία. Ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλεγε πως αν θες να πολιτευτείς πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Ε, εγώ έχω.

Υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα τοξικότητας, το οποίο θα διατηρηθεί και θα ενταθεί μέχρι και τις εκλογές. Δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι η χώρα…

Είναι αλήθεια ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως τοξικό και μας θυμίζει άλλες εποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιον τρόπο οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα συνυπάρξουν με τη σημερινή κυβέρνηση, αν απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό με ανησυχεί βαθιά. Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την εποχή του «μνημόνιο-αντιμνημόνιο». Με αρχιερέα της τοξικότητας και της δολοφονίας χαρακτήρων τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τον ακολουθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τοξικότητα, δηλαδή, στο τετράγωνο.

Διαχειριστήκατε κρίσεις κατά τη διάρκεια της θητείας σας, όπως ήταν η ιστορία στον Εβρο, το μεταναστευτικό, η κρίση στο Αιγαίο με την Τουρκία. Ομως πολλοί λένε ότι το επιτελικό κράτος είναι μεν καλό για τα μεγάλα αλλά υστερεί στα μικρά, στην καθημερινότητα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό επιτελικό κράτος, υπάρχει καλή και κακή οργάνωση, υπάρχουν καλοί και κακοί manager. Δεν είναι έντιμο όμως να μηδενίζουμε. Οσον αφορά το επιτελικό κράτος, ποιος θα το περίμενε, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, πως σε μία εβδομάδα θα ήταν λειτουργικό το 112; Επίσης, η ψηφιακή επανάσταση, η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής είναι απόρροια της λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Αν σας έλεγαν, 15 χρόνια πριν, ότι θα ερχόταν μια πανδημία και θα λαμβάνατε ένα μήνυμα στο κινητό σας και θα εμβολιαζόσασταν τόσο άμεσα, θα το πιστεύατε; Οσον αφορά τον Εβρο, το μεταναστευτικό και την κρίση στο Αιγαίο, θέλω να τονίσω το εξής. Η ΕΥΠ ήταν που συνέβαλε καθοριστικά -μεταξύ άλλων- στη διαχείριση της κρίσης στον Εβρο, στην αναχαίτιση της έντασης στο Αιγαίο αλλά και στο μεταναστευτικό, την περίοδο που ήμουν γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού. Η επίθεση στην ΕΥΠ και στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας για μικροκομματικές σκοπιμότητες, σε καιρό πολέμου και αβεβαιότητας, ποιον στ’ αλήθεια εξυπηρετεί;

Ωστόσο, υπάρχουν βουλευτές της Ν.Δ. που θέτουν σοβαρά ερωτήματα για το επιτελικό κράτος. Υφίσταται κόντρα μεταξύ κοινοβουλευτικών και τεχνοκρατών;

Δεν θα κάνω κριτική στην κυβέρνηση που υπηρέτησα, την ώρα που δίνει μεγάλες μάχες καθημερινά. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Θα πω μόνο ότι πρέπει να υπάρχει σωστή επαφή του κέντρου με τους βουλευτές, με τις τοπικές οργανώσεις της Ν.Δ., με τα εμπορικά, οικονομικά και τεχνικά επιμελητήρια, τους αγρότες και ούτω καθεξής, ώστε να πληροφορούμαστε γρήγορα τις ανάγκες και να επεμβαίνουμε.

Μπορείτε να μας πείτε ένα τέτοιο παράδειγμα;

Επί των ημερών μου, δύο συνεργάτες μου είχαν επιφορτιστεί με την αναλυτική σταχυολόγηση του τοπικού Τύπου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε γρηγορότερα και να επεμβαίνουμε στα τοπικά προβλήματα. Αυτό που για το κέντρο είναι μικρό, στον αντίστοιχο νομό είναι μεγάλο. Συνεπώς, με τη γρήγορη ενημέρωση και τη στενή επαφή, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, λύνεις έγκαιρα πολλά ζητήματα. Τα πολλά μικρά είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση.

Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στο Συνέδριό της σε λίγες ημέρες. Λέγεται και γράφεται πως ένα μεγάλο μέρος του έχει αναφορά σε εσάς. Πώς θα το αξιοποιήσετε;

Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η Ν.Δ. είναι η μεγάλη μου οικογένεια. Πάντοτε επιδιώκω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επειδή όμως κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκω να δημιουργήσω πρόβλημα, πραγματικά αυτό είναι ντροπή. Από το 2022, που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλωστε, δεν είναι στον κώδικά μου να δημιουργώ προβλήματα στην ομάδα, που έχουμε δώσει τόσους κοινούς αγώνες, πολλώ δε μάλλον στην οικογένειά μου.

Πάντως έχετε αναπτύξει έντονη κινητικότητα…

Μα δεν σταμάτησα ποτέ.

Σας ενδιαφέρει να επιστρέψετε;

Οχι. Ασχετα αν αυτονόητα και θα στηρίξω και θα ψηφίσω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Θα συνεχίσω όμως να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξέρετε, οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εκχωρώ σε κανέναν. Εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω πάντα.

Αρα δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Οχι.

Θα θέλατε στο Συνέδριο να είναι παρόντες ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, ως μια κίνηση ευρύτερης συσπείρωσης και ενότητας;

Πάντοτε απαιτείται πανστρατιά. Δεν περισσεύει κανείς, πολύ περισσότερο οι πρώην αρχηγοί. Θέλω να κάνω ειδική μνεία στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με τη φιλία του και για εμένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Αλλωστε, ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια.

Κοιτάζοντας προς τα πίσω, θεωρείτε ότι έχετε κάνει κάποια λάθη;

Αλίμονο, προφανώς και έχω κάνει λάθη. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν λειτούργησα ως πολιτικός, αλλά αποκλειστικά συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης μου. Δεν προστάτεψα τον εαυτό μου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή είναι η πρώτη μου συνέντευξη; Ομως, αυτό είναι ένα λάθος για το οποίο δεν μετανιώνω. Οπως λέει και ο Σάμιουελ Μπέκετ, «την επόμενη φορά να αποτύχεις καλύτερα».