Πολιτικές αναταράξεις μετά τις παρεμβάσεις Τσίπρα για νέο φορέα (βίντεο)

Με σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση αλλά και με μηνύματα για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, δίνοντας το στίγμα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο.

Η τοποθέτησή του πυροδότησε άμεσα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αιχμηρή ήταν και η αντίδραση της κυβέρνησης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη φράση «η σπορά έγινε, τώρα είναι η ώρα του θερισμού», επιχειρώντας να σηματοδοτήσει την επόμενη φάση της πολιτικής του παρουσίας. «Τον Μάρτιο θα ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό σχηματισμό βρίσκονται προ των πυλών.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια «ισχυρή παράταξη» που θα μπορέσει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικές που «γεννούν ανισότητες» και οδηγούν την κοινωνία σε συνθήκες «αναξιοπρέπειας».

«Η προσπάθειά μας δεν είναι απλώς μια προσπάθεια συγκρότησης του προοδευτικού χώρου. Είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε αυτές τις συνθήκες», δήλωσε, παρουσία στελεχών της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για «βολική αντιπολίτευση», σχολιάζοντας ότι κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να προτιμούν πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο.

«Προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση που έχει ήδη κριθεί και έχει χάσει πολλές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε μέσω του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος απέδωσε την επιστροφή Τσίπρα στην «ανικανότητα και ανεπάρκεια του Νίκου Ανδρουλάκη να συσπειρώσει και να ενώσει την αντιπολίτευση δημιουργώντας πλειοψηφικό ρεύμα».

Η πολιτική σύγκρουση κλιμακώθηκε περαιτέρω με ανταλλαγή ανακοινώσεων ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και την Κουμουνδούρου. Από το ΠΑΣΟΚ σημείωναν ότι γνώμονάς τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ από την πλευρά της Κουμουνδούρου απαντούσαν ότι «για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου».

Στο πολιτικό σκηνικό παρενέβη και η κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν έχει παρουσιάσει «ούτε μία κοστολογημένη πρόταση», υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνει τη ρητορική του παρελθόντος «με νέο περιτύλιγμα». Παράλληλα, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνησή του, αναφερόμενος στη ΔΕΗ, στις τράπεζες και στη φορολογική πολιτική της περιόδου εκείνης.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι επί ηγεσίας Ανδρουλάκη έχει μετακινηθεί «στο γήπεδο του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας», κατηγορώντας το κόμμα ότι δεν παρουσιάζει σαφή κυβερνητική πρόταση ούτε πιθανές συνεργασίες.

