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Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2026 08:26

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

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Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Πηγές της ΝΔ αναφέρουν ότι η πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Πολιτική
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