Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.
Πηγές της ΝΔ αναφέρουν ότι η πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ