Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης (βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του συνδέεται με το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του πρώην γενικού γραμματέα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη σύνδεση της παραίτησης του πρώην γενικού γραμματέα με την υπό διερεύνηση υπόθεση, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή του.

Ο ίδιος, στην επιστολή παραίτησής του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικαλείται προσωπικούς λόγους λέγοντας πως, «αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Τονίζει, δε, πως «είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας».

Την παραίτηση έκανε δεκτή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η επιστολή παραίτησης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει.

Με εκτίμηση, Ευθύμιος Μπακογιάννης»

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