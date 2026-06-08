Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά (βίντεο)

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σουφλιά ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στο Κοιμητήριο Παπάγου τελέστηκε η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου.

Η σορός του Γιώργου Σουφλιά έφτασε στο κοιμητήριο Παπάγου, περί τις 11:30, καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος ήταν, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το “παρών” έδωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, o Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Kώστας Σκρέκας, ο βουλευτής και πρώην υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, o πρώην υπουργός της ΝΔ, Σωτήρης Χατζηγάκης, ο πρώην υπουργός, Γιώργος Βουλγαράκης, κ.α.

Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Είχε διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), Οικονομικών (1989-1990), Τουρισμού (1990) και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1991-1993).

Αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009, παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της ίδιας χρονιάς. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων του νομού Λαρίσης.

Σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 1974 μέχρι το 1996, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Λάρισας και επανεξελέγη το 2004.

Εξελέγη βουλευτής Λάρισας για πρώτη φορά το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέχθηκε το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Είχε διατελέσει μέλος της ΚΕ και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1997, στο 4ο συνέδριο της ΝΔ, ήταν υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Κώστα Καραμανλή.

Το 1998, διεγράφη από τη ΝΔ και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του προέδρου του κόμματος, Κώστα Καραμανλή.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Πηγή: news247.gr