Σήμερα η ψήφιση του ν/σ για ίση αμοιβή ανδρών-γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία και σε β' ανάγνωση, του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την ενσωμάτωση, στην ελληνική νομοθεσία, κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ τα κόμματα της Αντιπολίτευσης- εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι «όχι μόνο δεν προσήλθαν στο διάλογο, αλλά και κανένα δεν έχει εκφράσει την θετική του ψήφο σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο», χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο εν έτει 2026, μια γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από τον άντρα για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα».

Η Υπουργός Εργασίας, αρχικά, καταδίκασε τις «σοκαριστικές», όπως τις χαρακτήρισε, «επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη», τονίζοντας ότι αναμένει αντίστοιχες δηλώσεις από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη που έκανε λόγο για ανεπάρκεια της Επιθεώρησης Εργασίας, η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι «πρόκειται για «Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία κάνει πραγματικά ένα τιτάνιο έργο».

Όπως είπε, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία, «το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ καθώς πραγματοποιήθηκαν 82.412 έλεγχοι, 17.556 κυρώσεις και πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 53 εκατομμύρια».

Απαντώντας στην κριτική του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Γαβρήλου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για παλινωδίες, τονίζοντας ότι όταν έφερε η Νέα Δημοκρατία την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όχι ως νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά ως προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δεν την ψηφίσατε».

Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει καμία προοπτική η αγορά εργασίας αντιτείνοντας ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τον Μάιο, σημειώθηκε ρεκόρ επίδοσης προσλήψεων, πρώτου πενταμήνου από το 2001».

Όπως είπε, «πρόκειται για το θετικότερο ισοζύγιο, με 332.843 νέες θέσεις εργασίας και είναι η υψηλότερη επίδοση του πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, τα τελευταία δηλαδή 25 χρόνια».

Η υπουργός Εργασίας διέψευσε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις του ειδικού αγορητή του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη, για μειώσεις μισθών τονίζοντας ότι «η ελληνική εργατική νομοθεσία απαγορεύει μειώσεις μισθών ως βλαπτικές μεταβολές».

Κατηγορηματική ήταν και στις αναφορές της αντιπολίτευσης περί καθιέρωσης 13ωρου, επισημαίνοντας ότι « μέχρι και σήμερα μόλις το 0,4% των μισθωτών της χώρας κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας».

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως έδωσε έμφαση «στην εκτόξευση των καταγεγραμμένων υπερωριών, που έφθασαν στα 2,7 εκατομμύρια παραπάνω το 2025, έναντι του 2024», σημειώνοντας ότι «θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον το ΚΚΕ θα βγει να στηρίξει το γεγονός ότι πλέον εμφανίζονται εκατομμύρια υπερωρίες, οι οποίες δεν φαινόντουσαν πουθενά».

Η υπουργός Εργασίας, στάθηκε ιδιαίτερα «στην πρόσφατη νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους», καθώς και «στο ψηφιακό μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο οποίο υποβάλλονται ψηφιακά όλες οι συλλογικές συμβάσεις και οι αποφάσεις, καθώς και προσχωρήσεις, επεκτάσεις, καταγγελίες, προσκλήσεις».

«Η διαφορά με το παλιότερο μοντέλο είναι ότι περνάμε από διάσπαρτες και έγχαρτες διαδικασίες σε ενιαία ψηφιακή υποδομή διαθέσιμη σε όλους. 'Αρα αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση συλλογικών ρυθμίσεων, ενισχύει την διαφάνεια, μειώνει την γραφειοκρατία και δημιουργεί καλύτερη εικόνα για την κάλυψη των εργαζομένων. Θα μπορεί κάθε πολίτης με εύκολα κριτήρια επιλογής να αναζητεί και να βρίσκει συλλογικές συμβάσεις που τον αφορούν», τόνισε.

Αναφερόμενη στη διάταξη που αφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η Υπουργός επανέλαβε ότι «δεν εντάσσεται καμία νέα κατηγορία εργαζομένων, αλλά διορθώνεται μία στρέβλωση 30ετίας σε σχέση με τους νοσηλευτές του δημοσίου τομέα».

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως κατηγόρησε την Αντιπολίτευση «για αδράνεια σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα των αμοιβών». «Κάλεσα όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε διάλογο και δεν ήρθε ούτε ένα. Τόσο

πολύ σας κόπτει η ισότητα; Είναι δυνατόν; Αυτό εμένα μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε διάλογο;», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

Οι τοποθετήσεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που είχαν κληθεί στην Επιτροπή να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, εμφανίστηκαν στην πλειονότητα τους θετικοί ως προς την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας, προτείνοντας παράλληλα βελτιωτικές αλλαγές ενώ επισημάνθηκαν από ορισμένους επιφυλάξεις αλλά και αντιρρήσεις, προτείνοντας βελτιωτικές αλλαγές.

Ειδικότερα:

Την ικανοποίηση της για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, δήλωσε η Αικατερίνη Δασκαλάκη, διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, επισημαίνοντας ότι «στην διαβούλευση που προηγήθηκε έχουν ληφθεί υπόψη αρκετές παρατηρήσεις.

«Μια πολύ σημαντική κοινή πρόταση όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων που υιοθετήθηκε, ήταν η αξιοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως ένα σημαντικό εργαλείο προς τη μη διάκριση για τον καθορισμό της αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, βάσει αντικειμενικών και ουδέτερων ως προς το φύλλο κριτηρίων. Μια πρόβλεψη, η οποία θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας», ανέφερε.

Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι, «η συζήτηση για ίση αμοιβή δεν μπορεί να απομονωθεί από την συνολική συζήτηση της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα», και πρόσθεσε ότι «η αποτελεσματική προστασία ίσης αμοιβής δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία δυσανάλογων διοικητικών επιβαρύνσεων που θα δυσχεράνουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου».

Στο υπόμνημα που κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων, εξέφρασε την διαφωνίας της για την μη ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τονίζοντας ότι είναι «αντιφατικό να αναγνωρίζεται ο κίνδυνος για τους νεοεισερχόμενος στο επάγγελμα και να αμφισβητείται η ίδια ακριβώς έκθεση στον κίνδυνο για τους παλαιότερους που έχουν προσφέρει χρόνια υπηρεσίας».

«Πρέπει το υπουργείο Εργασίας να προβεί σε άμεση διόρθωση της ρύθμισης, διασφαλίζοντας τον χαρακτήρα της εργασίας μας, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά των συναδέλφων μας», επισημαίνεται.

«Όταν ο διάλογος και η διαβούλευση λειτουργούν, τότε έχουμε πραγματικές συναινέσεις και όχι επιβολή αποφάσεων», υπογράμμισε ο Γραμματέας Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Γεώργιος Χριστόπουλος.

Όπως είπε, «το παρόν σχέδιο νόμου εκτιμούμε ότι είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που ο κοινωνικός διάλογος απέφερε καρπούς και μάλιστα για ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα. Το χάσμα αποδοχών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, το οποίο με βάση επίσημα στοιχεία, τοποθετείται περίπου στο 13,6%».

«Για εποικοδομητικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό διάλογο που έγινε με το υπουργείο Εργασίας», έκανε λόγο ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Αντώνης Μεγγούλης.

«Πολλές από τις προτάσεις που κάναμε έγιναν δεκτές, λήφθηκαν υπόψη, οπότε έχουμε να κάνουμε και εμείς με ένα πλαίσιο στο οποίο δεν διαφωνούμε. Αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να εισαχθεί στην χώρα μας, η ισότητα των αμοιβών όπως και αν το κάνουμε αποτελεί κοινό Ευρωπαϊκό στόχο», ανέφερε.

Παράλληλα, όμως, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ότι «μετακυλύεται το βάρος της απόδειξης του εργοδότη και δημιουργούνται αμφιβολίες για το πώς αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται θα εφαρμοστούν στην πράξη», προτείνοντας «να προβλέπεται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος, μέχρι το τέλος του χρόνου, για να δοθεί έτσι η ευκαιρία να αποτιμήσουμε ορθά και τις υποχρεώσεις συλλογής, επεξεργασίας, τεκμηρίωσης και υποβολή στοιχείων με βάση την αρχή της αναλογικότητας».

Ο Θεόδωρος Λύτρας, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, διαβεβαίωσε ότι «είμαστε έτοιμοι ήδη να ανταποκριθούμε στα νέα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που μας ανατίθενται με το νομοσχέδιο».

Η Β ́ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έλλη Βαρχαλάμα, χαρακτήρισε τις προβλέψεις για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας, «κρίσιμο ορόσημο για τη συνέχιση του έργου της Εθνικής Επιτροπής, γιατί συμβάλλει έμπρακτα στην προώθηση της εφαρμογής της αρχής ισότητας αμοιβής».

Παράλληλα, πρότεινε «να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής και οι κρίσιμες κατηγορίες των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου και έμμισθης εντολής, ώστε να εξυπηρετείτε ο σκοπός της Οδηγίας που είναι η καθολική προώθηση της Αρχής της ίσης αμοιβής σε όλες τις συμβάσεις σε σχέσεις εργασίας ή τις μορφές απασχόλησης που ενέχουν συνθήκες εξάρτησης».

Την στήριξη της στις νέες ρυθμίσεις, εξέφρασε η Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970, Γιατρίνα Παπαρηγοπούλου, σημειώνοντας ότι «αποτέλεσαν προϊόν του κοινωνικού διαλόγου».

«Σας διαβεβαιώνω ότι εν πολλοίς, στο σύνολό του το πόρισμα μας υιοθετήθηκε από το Υπουργείο, και όπου υπήρξαν κάποιες ελάχιστες διαφοροποιήσεις ήταν επί τα βελτίω. Ήτανε επί τα βελτίω», ανέφερε.

Την ικανοποίηση τους για τις προωθούμενες αλλαγές εξέφρασαν, τόσο η Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, Μίκα Ιωαννίδου, όσο και η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Ένωσης Γυναικών, Μαρία Γιαννίρη.

Η τελευταία, έθεσε παράλληλα το δημογραφικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι «πρέπει να συνδυαστεί με τη γυναίκα εργαζόμενη».

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, Κωνσταντίνα Τσότρα, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που στο όνομα της αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος ανδρών και γυναικών παρουσιάζει τη δήθεν ενημέρωση των εργαζομένων για την υποχρέωση των εργοδοτών για διαφάνεια στις αμοιβές, ως λύση για την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών».

«Όμως, παρά το εύηχο περιτύλιγμα, το σχέδιο νόμου κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση, προωθεί την ατομική διαπραγμάτευση των όρων μισθού και εργασίας των εργαζομένων και διατρέχεται από μια ισοπεδωτική αντίληψη που διαγράφει τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Υπολογίζεται το μισθολογικό χάσμα με μέσους όρους και μέσα επίπεδα, που δεν αντανακλούν την πραγματική ανισοτιμία μεταξύ γυναικών και αντρών στην εργασία και τη ζωή. Δεν λέτε κουβέντα και δεν ασχολείστε με τις πραγματικές αιτίες που επιδρούν στις υπαρκτές μισθολογικές ανισότητες, δηλαδή την υποαπασχόληση και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις που καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες», ανέφερε.

Για αδικία σε βάρος των νοσηλευτών, που δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Δημήτρης Σκουτέλης.

Ο κ. Σκουτέλης, αναγνώρισε καταρχήν ότι «η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση μιας διαχρονικής αξίας και την υλοποίηση πάγιου και σταθερού αιτήματος της Ένωσης».

Ωστόσο, τόνισε «την ανάγκη να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οι νοσηλευτές και οι βοηθοί νοσηλευτών που υπηρετούν στα νοσοκομεία συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών νοσοκομείων, και σε άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως στα Κέντρα Υγείας των ΔΥΠΕ, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά και ειδικά Ιατρεία, και στις Τοπικές Ομάδες Υγείας».

«Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, επιβάλλει ίση αντιμετώπιση για ίδιες συνθήκες εργασίας. Δεν είναι δυνατόν δύο νοσηλευτές που εκτελούν ακριβώς το ίδιο έργο, με τους ίδιους επαγγελματικούς κινδύνους, να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, επειδή υπηρετούν σε διαφορετικό φορέα του δημόσιου συστήματος υγείας ή κοινωνικής φροντίδας. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης απαιτεί να καλύψει το σύνολο των δομών όπου οι νοσηλευτές παρέχουν υπηρεσίες υπό βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες. Μόνο έτσι θα αποδοθεί ουσιαστική δικαιοσύνη, θα εξαλειφθούν οι υφιστάμενες ανισότητες και θα αναγνωρισθεί εμπράκτως η προσφορά ενός επαγγέλματος που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή φροντίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μιχαήλ Γιαννάκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων.

«Θεωρούμε θετική τη ρύθμιση όπου το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διασώστες εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι συνεχίζουν να υφίστανται αδικίες, γιατί χιλιάδες συνάδελφοί μας, που το κράτος το ίδιο αναγνωρίζει τα επαγγέλματα ως βαρέα και ανθυγιεινά, με βάση τον Κανονισμό του ΙΚΑ, εξαιρέθηκαν της ρύθμισης και ταυτόχρονα για πολλούς εξ ημών τους εργαζόμενους που εντασσόμαστε είναι ασύμφορη η ένταξη λόγω της υψηλής εξαγοράς του επασφαλίστρου που καλούμαστε να πληρώσουμε», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Βλέπουμε μια ρύθμιση που εντάσσεται μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διασώστες και εξαιρούνται επαγγέλματα πρώτης γραμμής -και αυτό είναι μεγάλη αδικία- όπως είναι οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οι εργαζόμενοι στα ακτινολογικά μηχανήματα, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, επαγγέλματα άκρως βαρέα και ανθυγιεινά που το ίδιο το κράτος τα αναγνωρίζει ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».

Κατά των νέων ρυθμίσεων, τάχθηκε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Κωνσταντίνα Γκογκάκη, υποστηρίζοντας ότι «μέσα από αυτές επιχειρείται να ξηλωθεί η κυριακάτικη αργία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων και κάνοντας κόλαση τη ζωή των εργαζομένων, όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά και σε άλλους κλάδους».

« Είναι πραγματικά προκλητικό σε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται, όπως λέτε, ότι αποτελεί βήμα για την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, να εξαπολύετε μία ακόμα επίθεση στον

εργασιακό χρόνο», συμπλήρωσε.

Υπέρ του νομοσχεδίου ς τάχθηκε η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου.

Όπως είπε, «επιχειρείται η ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, προκειμένου οι εργαζόμενοι και κατά περίπτωση οι αιτούντες απασχόληση να έχουν πρόσβαση σε συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία για τις αμοιβές τους, ενώ διευρύνονται και ενισχύονται οι μηχανισμοί εφαρμογής και επιβολής της αρχής της ισότητας της αμοιβής προς τον σκοπό της αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών».

«Με το παρόν σχέδιο νόμου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αποτελέσει αρωγό αυτής, της προσπάθειας, ασκώντας τις αρμοδιότητές της επί θεμάτων μισθολογικής διαφάνειας για τον δημόσιο τομέα, διενεργώντας, ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες για τον δημόσιο τομέα», επεσήμανε.

Στο υπόμνημα του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, δίνει έμφαση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τονίζοντας ότι «αποτελούν Κομβικό εργαλείο για τη διασφάλιση ενιαίων και αντικειμενικών κανόνων αμοιβών».

«Ο σκοπός που επιδιώκει η Οδηγία είναι απολύτως θεμιτός και αναγνωρίζεται πλήρως, και παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο σχέδιο νόμου στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, εξακολουθεί να υφίσταται προβληματισμός ως προς τα διοικητικά βάρη που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων», αναφέρεται.

Ο Γεώργιος Θανόπουλος, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, τόνισε ότι «η επιτυχής εφαρμογή της οδηγίας δεν θα κριθεί από την αυστηρότητα του νομοθετικού πλαισίου, αλλά κυρίως από το αν αυτό θα είναι εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων».

«Η στήριξη, επομένως, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ουσιαστική επίτευξη του κεντρικού στόχου της Οδηγίας και εν γένει της ισότητας στην πράξη», επεσήμανε.

Επίσης, χαρακτήρισε «ύψιστης σημασίας το ζήτημα των νομικών και των συναφών οικονομικών κινδύνων που προκύπτουν συνολικά για τις επιχειρήσεις, αλλά ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα δυσμενείς για τις μικρές και πολύ μικρές εξ αυτών, ενόψει της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης και της δυνατότητα επιδίκασης αποζημίωσης χωρίς ανώτατο όριο, που θεσπίζονται από την ενσωμάτωση της Οδηγίας».

«Με δεδομένες τις δυσχέρειες κατάρτισης και τήρησης μίας πλήρους και λεπτομερούς αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και μίας αναλυτικής μισθολογικής πολιτικής από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που κανονικά απαιτεί εξειδικευμένα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο σχετικός κίνδυνος καθίσταται ακόμη μεγαλύτερος για αυτές. Ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με την υποχρέωση καταβολής υπέρογκων αποζημιώσεων, ακόμα και για τυπικούς, δικονομικούς λόγους, γιατί δεν θα έχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση στη διάθεσή τους, ώστε να αποδείξουν πως δεν παραβιάζουν την αρχή της μισθολογικής ισότητας», υπογράμμισε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, υπογράμμισε ότι «θα απαιτηθεί η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής της αρχής μας και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, προκειμένου να λάβουν χώρα οι δράσεις ευαισθητοποίησης, η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που προβλέπει η Οδηγία, αλλά και η άσκηση της αρμοδιότητας για διαδικαστική προσφυγή και συνδρομή».

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί η έγκαιρη, ταχεία ολοκλήρωση του αναγκαίου Κανονιστικού Πλαισίου». «Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η Οδηγία 2023/970 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εισάγοντας ρυθμίσεις για την ανάδειξη και κυρίως την πρόληψη των μισθολογικών διακρίσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή καλωσορίζει την νέα αυτή αρμοδιότητα του εθνικού φορέα ίσης μεταχείρισης με αίσθημα ευθύνης και η αποτελεσματικότητα της θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη ενίσχυση με κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στον όγκο των καταγγελιών», είπε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ