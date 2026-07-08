ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου

Ακόμη μία εν ενεργεία βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο λόγος για τη βουλεύτρια Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία σήμερα Τετάρτη προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, τρεις ημέρες μάλιστα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος, το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Την ίδια πορεία είχε επιλέξει πρόσφατα ο Γιώργος Καραμέρος αλλά και ο Κώστας Ζαχαριάδης (από τη θέση του εκπροσώπου τύπου).

Οι διαλυτικές τάσεις στο κόμμα της Αριστεράς έτσι αναμένεται να συνεχιστούν ίσως και πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο.

Πρώτος επιλαχών στην περιφέρεια της κα Νοτοπούλου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Τις αμέσως ημέρες τέλος θα ανακοινωθούν οι παραιτήσεις δύο ακόμη εν ενεργεία βουλευτών του κόμματος.

Πηγή: news247.gr