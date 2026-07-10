Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου

«Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της απάντησής του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Επίσης χαιρέτησε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, και σημείωσε «μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα "δεν σας φοβόμαστε" πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, απέναντι στους ελάχιστους».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η συζήτηση για την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη καθώς απασχολεί του πολίτες και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα οφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν, με άλλα λόγια, την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είναι, συνεπώς, αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα» ανέφερε.

«Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στην δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας.

Επίσης τόνισε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 ως το 2025 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην ευρωζώνη 26,5%.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα των στοιχείων, τα οποία και εσείς επικαλεστήκατε, διότι είπατε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός, ο σωρευτικός συνολικός πληθωρισμός μέχρι τα μέσα του '26 είναι περίπου στο 23%. 'Αρα να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα. Αλλά η Ελλάδα έχει σωρευτικό χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι είχε συνολικά η Ευρώπη των 27 αυτά τα έξι χρόνια» τόνισε.

Αφού αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και τις μειώσεις των φόρων ο πρωθυπουργός είπε: «Και όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΟΣΑ».

«Την ταχύτερη μείωση στο δημόσιο χρέος. Το παραλάβαμε στο 183,2% του ΑΕΠ και το 2025 είναι στο 146% του ΑΕΠ. Και με ταχύτατους ρυθμούς θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ή δεν είναι μια επιτυχία της ελληνικής πολιτικής; Είναι μια επιτυχία της χώρας» ανέφερε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων.

Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το fuel pass, το οποίο δώσαμε. Περίπου 2.500.000 οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το fuel pass, περίπου 36 λεπτών» είπε.

«Μετά την κρίση στον κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από την μία αλλά και εποχικής ζήτησης η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ