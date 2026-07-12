Μαρινάκης: Δεν ζυγίζεται η «αξία» των νεκρών - Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί

Σαφές, κατηγορηματικό και πολυεπίπεδο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση απέστειλε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, δεν πρόκειται να ξεχαστεί και υπογραμμίζοντας με έμφαση πως «η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast του Newsbomb, ο κ. Μαρινάκης έδωσε λεπτομερείς απαντήσεις για όλα τα μείζονα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας εντός και εκτός Ελλάδας, τοποθετώντας στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της ανάγκης για θεσμικό σεβασμό. Στην εισαγωγή της τοποθέτησής του, εξέφρασε την έντονη πεποίθηση ότι δεν νοείται κανένας διαχωρισμός ή πολιτικό «ζύγισμα» στην αξία των ανθρώπινων ζωών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ζυγίζεται η "αξία" των νεκρών. Ο νεκρός είναι νεκρός και ο σεβασμός σε αυτόν και στην οικογένειά του είναι ιερός».

«Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών - Όχι σε τηλεδικαστήρια και πολιτική εκμετάλλευση»

Αναφερόμενος εκτενώς στην εγκληματική ενέργεια της Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη όσοι απενοχοποίησαν κατά το παρελθόν εγκληματικές ενέργειες και παραβατικές συμπεριφορές να προβληματιστούν βαθύτατα και να αναλογιστούν το μέγεθος του κακού που προκάλεσαν. «Αυτό που έκαναν εκείνοι με τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια, που είπανε εμάς "δολοφόνους" σε ένα τραγικό συμβάν, εμείς δεν θα το κάνουμε. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εμείς ποτέ δεν πρόκειται να πούμε ανθρώπους "δολοφόνους ή ηθικούς αυτουργούς" σε μια δολοφονία, επειδή έχουν μια πολιτικά προβληματική στάση. Αλλά ας μην πέφτουν από τα σύννεφα αυτοί που ανέχτηκαν αυτές τις συμπεριφορές» υπογράμμισε με νόημα.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ήταν πάρα πολύ καλό για τη Δημοκρατία το γεγονός ότι είδαμε τόσο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη παρόντες στην κηδεία, δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Μάλιστα, μοιράστηκε και μια προσωπική διάσταση, αναφέροντας: «Τυχαίνει και ξέρω την οικογένεια παραπάνω από ό,τι μια πολιτική σχέση. Γνωρίζω καλά την Αφροδίτη. Ξέρω τι άνθρωπος είναι. Είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που ήρθε να προσφέρει χωρίς να θέλει τίποτα. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται ο κόσμος».

Συνεχίζοντας τη σκέψη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Σκεφτείτε, στη θέση αυτών των ακροαριστερών δολοφόνων που συνελήφθησαν -και ελπίζω να είναι αυτοί και τέλος πάντων η Δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της, δεν θα κάνω εγώ το δικαστή- να ήταν μια ακροδεξιά εγκληματική οργάνωση, που για μένα είναι το ίδιο. Το ίδιο εγκληματίες, το ίδιο τέρατα είναι όσοι πάνε να σκοτώσουν άνθρωπο ή να διαπράξουν βία. Και στη θέση της μαμάς της Αφροδίτης, της εκλιπούσας, να ήταν η μαμά μιας πολιτικού της αριστεράς. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει. Από διάφορους που μου πάει το μυαλό. Από τους "γνωστούς αγνώστους" θα είχε καεί η Θεσσαλονίκη. Κακώς θα πω. Δεν λέω καλώς. Θα είχε καεί η Κοζάνη. Θα είχαν φτάσει στην Αθήνα». Σχολίασε μάλιστα με δεικτικό τρόπο ότι ορισμένοι θα είχαν σπεύσει να κατηγορήσουν την Κυβέρνηση για «κρατική δολοφονία», ενώ αναρωτήθηκε πόσες influencers θα είχαν μετατρέψει σε σύμβολο τη μητέρα του θύματος αν προερχόταν από άλλο πολιτικό χώρο και πόσοι θα φώναζαν στα τηλεοπτικά πάνελ.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες μάλιστα συνέπεσαν χρονικά με συλλήψεις για την παλαιότερη τραγωδία της Marfin. «Η Δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις, αλλά σίγουρα ένα "ουφ" ανακούφισης ακούστηκε από κάθε πολίτη που θέλει τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει» ανέφερε.

Συνδέοντας το ζήτημα με την ευρύτερη κατάσταση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπενθύμισε ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται χρόνια πίσω, όταν ξεκίνησε η απενοχοποίηση των παράνομων καταλήψεων, τις οποίες χαρακτήρισε «φασιστικές ενέργειες» που εμποδίζουν τους φοιτητές. Κατήγγειλε ότι οι περισσότερες καταλήψεις υποστηρίζονται ενεργά από νεολαίες κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να μετατρέψει μια κατάληψη σε βιβλιοθήκη, όλα τα υπόλοιπα κόμματα τάχθηκαν στο πλευρό εκείνων που κρατούσαν βαριοπούλες. Αντίθετα, τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση εισέρχεται στα πανεπιστήμια μέσω της αστυνομίας, απομακρύνει τους εγκληματίες και τους παραδίδει στη Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή και την άρνηση κλήσης μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι την απάντηση έδωσε η ίδια η επιτροπή και πρόσθεσε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί πλήρως από τη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, σημείωσε ότι ένας εκ των προτεινόμενων μαρτύρων είναι ήδη κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο, το οποίο έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Δεκέμβριο. «Παρελαύνουν ανοιχτές θύρες στην αντιπολίτευση. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε στην κανονικοποίηση του επικίνδυνου φαινομένου των τηλεδικαστηρίων, όπου ανοίγεις ένα κανάλι και αντί για πολιτικές προτάσεις βλέπεις μια σύνθεση δικαστηρίου που της λείπει μόνο ο γραμματέας» δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη παραπέμψει, δικάσει και καταδικάσει τέσσερις πολίτες.

Εξωτερική Πολιτική: «Έτη φωτός μπροστά η Ελλάδα - Η απάντηση στους φιδέμπορους των εθνικών θεμάτων»

Περνώντας στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, των εξοπλιστικών προγραμμάτων και της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε μια αναλυτική σύγκριση της θέσης της χώρας το 2019 σε σχέση με το 2026, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον «έτη φωτός μπροστά». Όπως εξήγησε, η χώρα ασκεί πλέον μια σοβαρή εξωτερική πολιτική με βάση το αποτέλεσμα και την ουσία και όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού.

Στρέφοντας τα βέλη του εναντίον όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, έκανε λόγο για «φιδέμπορους των εθνικών θεμάτων». Αναφέρθηκε σε μια θλιβερή μειοψηφία πρωτοσέλιδων του ελληνικού τύπου που, προκειμένου να πλήξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υμνούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μιλούν για «πανηγυρική νίκη της Τουρκίας», την ίδια στιγμή που ο τουρκικός τύπος επιτίθεται στον Έλληνα πρωθυπουργό για όσα ξεκάθαρα δήλωσε.

Ο κ. Μαρινάκης προχώρησε σε μια σύντομη αναδρομή στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας:

* Πρόγραμμα F-35: Η Ελλάδα, η οποία το 2019 δεν βρισκόταν πουθενά στη σχετική συζήτηση, έχει πλέον εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα μαχητικά F-35, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων να ξεκινά άμεσα. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα και τη δυνατότητα προαίρεσης για επιπλέον 20 αεροσκάφη, προκειμένου να φτάσει συνολικά τα 40.

* Αναβάθμιση F-16: Περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη έχουν ήδη αναβαθμιστεί στην έκδοση Viper και βρίσκονται στην Ελλάδα -όχι σε επίπεδο υποσχέσεων, αλλά ως χειροπιαστή πραγματικότητα- με τον τελικό στόχο να προβλέπει τη συμπλήρωση 83 αεροσκαφών Viper.

* Rafale και Belhara: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι τα γαλλικά μαχητικά Rafale και οι υπερσύγχρονες φρεγάτες Belhara δεν υπήρχαν καν στον ορίζοντα μέχρι το 2019, ενώ σήμερα θωρακίζουν αποφασιστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις.

* Δαπάνες ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα περιλαμβάνεται πλέον σε μια κλειστή «ελίτ» μόλις πέντε κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που ικανοποιούν πλήρως την πρόβλεψη για τη διάθεση του 5% των συνολικών δαπανών τους στην άμυνα.

Απαντώντας στις ανησυχίες για τις κινήσεις της Άγκυρας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, σημείωσε ότι η Τουρκία βλέπει πλέον ως ζητούμενα -υπό αυστηρές παραμέτρους- όσα παλαιότερα θεωρούσε δεδομένα, ενώ η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει πλήρως τα προγράμματά της. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταγράψει τεράστιες διπλωματικές επιτυχίες, όπως η υπογραφή της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ζητήματα που παρέμεναν παγωμένα επί δεκαετίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε με απόλυτη σαφήνεια το ζήτημα της άρσης του casus belli μέσα στην Άγκυρα, συνδέοντάς το άμεσα με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και το πρόγραμμα SAFE. Αναφερόμενος στην κριτική που διατυπώνεται από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης έθεσε δύο ερωτήματα: «Σε τι έχει χάσει η Ελλάδα αυτά τα χρόνια; Και τι από όλα αυτά που πετύχαμε, τις συμφωνίες, τα ενεργειακά, τα εξοπλιστικά, είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και δεν το θυμάμαι;». Συμπλήρωσε δε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί είχαν πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο με το casus belli σε ισχύ, χωρίς κανείς να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό τους.

Για την περιοχή της Θράκης, ο κ. Μαρινάκης -δηλώνοντας την προσωπική του ευαισθησία καθώς σπούδασε για πέντε χρόνια στην Κομοτηνή- τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά την επικίνδυνη υβριδική απειλή του 2020 στον Έβρο. Υπογράμμισε ότι ο φράχτης προχωρά κανονικά, ενώ ο πρωθυπουργός έθεσε ενώπιον της τουρκικής πλευράς τα όσα ορίζει η Συνθήκη της Λωζάνης, ξεκαθαρίζοντας τη διεθνή θέση περί μουσουλμανικής και όχι «τουρκικής» μειονότητας. Σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ότι «δεν απειλούμε όποιον δεν μας απειλεί», ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη και τον διάλογο, αλλά δεν είναι αφελής ούτε απεμπολεί κανένα κυριαρχικό της δικαίωμα.

Οικονομία και Ακρίβεια: «Όχι σε εφήμερα επιδόματα, ναι σε μόνιμες μειώσεις φόρων»

Στο πεδίο της εσωτερικής οικονομικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την ακρίβεια, παραδεχόμενος ότι σύμφωνα με τη Eurostat, αν και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ο σωρευτικός πληθωρισμός του 20% ροκανίζει την αγοραστική δύναμη, περιορίζοντας το πραγματικό όφελος στο 10%. Αναγνώρισε μάλιστα ότι η επίκληση των αριθμών συχνά εκνευρίζει τους πολίτες που πιέζονται από την εκτόξευση των ενοικίων.

Ο κ. Μαρινάκης διέκρινε δύο όψεις στο πρόβλημα: τον εισαγόμενο πληθωρισμό, τον οποίο διαχειρίζονται αναγκαστικά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και μια βαθιά ελληνική παθογένεια που ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το πολιτικό σύστημα έταζε λεφτά που δεν υπήρχαν, οδηγώντας τη χώρα στα μνημόνια. Σημείωσε ότι η αντιπολίτευση συνεχίζει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο, με τον Αλέξη Τσίπρα να «γεννάει δισεκατομμύρια» σε κάθε ομιλία του.

Στρέφοντας τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτήρισε την πρότασή του για τη 13η σύνταξη ως «λαγούς με πετραχήλια», εξηγώντας με αριθμούς το ανεφάρμοστο της εξαγγελίας: «Όταν ο προϋπολογισμός δείχνει ότι οι συντάξεις κοστίζουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα, δεν γίνεται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να ισχυρίζεται ότι η 13η σύνταξη θα κοστίσει μόλις 450 εκατομμύρια. Δεν βγαίνει».

Αντίθετα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προέκρινε τη στρατηγική της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ με αύξηση 95%, καθώς αυτές μειώνουν την ανεργία και αυξάνουν τα δημόσια έσοδα. Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους και εισφορές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε κατηγορίες και του φόρου μερισμάτων), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των εσόδων.

Ως προσωπική αλλά και κυβερνητική θέση για την περίοδο έως το 2027, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Πρέπει να αποβάλουμε σταδιακά τα επιδόματα από το λεξιλόγιό μας. Σε μια χώρα με ανεργία χαμηλότερη από τη Φινλανδία και την Ισπανία, όπου οι επιχειρήσεις εστίασης δεν βρίσκουν εργαζόμενους, πρέπει να γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τα καθαρά προνοιακά επιδόματα, όπως το επίδομα μητρότητας και τα αναπηρικά, αλλά να μεταφέρουμε πόρους από άλλα επιδόματα προς τη μόνιμη μείωση του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών για τον "κακομοίρη" τον νοικοκυραίο και τη μεσαία τάξη». Συμπλήρωσε δε ότι ένας εργαζόμενος με μισθό 3.000 ευρώ τον μήνα δεν είναι πλούσιος και έχει και αυτός ανάγκη στήριξης, π.χ. για την ανακαίνιση του σπιτιού του, χωρίς αποκλεισμούς από εισοδηματικά κριτήρια.

Εσωκομματικές εξελίξεις και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το κόμμα δεν διαλύεται απλώς, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συνειδητά να το μετατρέψει σε «ΕΛ.Α.Σ.», πετώντας «σαν την τρίχα από το ζυμάρι» στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος, οι οποίοι στο παρελθόν υλοποιούσαν τις δικές του προσωπικές εντολές. «Δεν υπήρχε νόμος Κατρούγκαλου ή νόμος Παππά, ήταν νόμοι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί ένα πολιτικό rebranding με νέο όνομα, εκφράζοντας ξανά το μέτωπο των εύκολων υποσχέσεων.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τα βίντεο που δημοσιεύει ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσει η σύνεση, τονίζοντας ότι αν η Νέα Δημοκρατία διασπώταν σε κάθε διαφορετική προσέγγιση, θα είχε μετατραπεί σε ένα περιθωριακό κόμμα της αριστεράς που ανεβοκατεβαίνει στα ποσοστά σαν ασανσέρ. Δικαιολόγησε ωστόσο τη διαγραφή του κ. Σαμαρά, εξηγώντας ότι η δημόσια απόδοση της κατηγορίας του «μειοδότη» προς τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών αποτελούσε μια κόκκινη γραμμή που δεν επέτρεπε κανέναν άλλον χειρισμό από τον πρωθυπουργό. Χαρακτήρισε επίσης ως «timing που προβληματίζει» την ταυτόχρονη προσφυγή του κ. Σαμαρά στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, τη στιγμή που η ανώτατη Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί τελεσίδικα ότι το Κράτος δεν είχε καμία εμπλοκή.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει με αξιώσεις την αυτοδυναμία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν σε περίπου έναν χρόνο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για δεύτερες και τρίτες κάλπες. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας, είπε: «Αν ο κόσμος μας δώσει την πρώτη θέση χωρίς αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε θεσμικά να συζητήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα είναι εντελώς ουτοπική και εκτός πραγματικότητας. Θα κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια, παρουσιάζοντας ένα απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας τα λάθη μας και ζητώντας μια ισχυρή εντολή διακυβέρνησης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ