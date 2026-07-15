Βελόπουλος: Δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα (βίντεο)

«Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους και είμαι κάθετος σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «έχουμε συγκροτημένο έργο, για αυτό μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι».

Την ίδια ώρα, ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως «το παλιό προσωπικό της χώρας», ενώ επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «σακαράκες», λέγοντας ότι πρόκειται για «αυτοκίνητα» τα οποία έχουν δοκιμαστεί. «Κυβέρνησαν και απέτυχαν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σχετικά με την αύξηση μισθών, σχολίασε ότι αυτή «δεν είναι συνάρτηση της αγοραστικής δύναμης», εξηγώντας ότι «ο Έλληνας για τη διαβίωσή του χρειάζεται 1500 ευρώ minimum». Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε ότι υπάρχει τρόπος να βρεθούν τα λεφτά αυτά μέσα από την περιστολή δαπανών.

«Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση και αυτό γίνεται, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Το κράτος ζει από τους φόρους και αυτό θα το σταματήσει η Ελληνική Λύση», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει κοστολογημένο πρόγραμμα από το 2019.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Marfin, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι διατηρεί τις επιφυλάξεις του, ενώ πρόσθεσε ότι «αφού πήρε φόρα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο». «Ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρομοίασε την υπόθεση με εκείνη του Καραϊβάζ, λέγοντας ότι «λίγο πριν τις εκλογές το 2023 συλλάβανε δύο τύπους και μετά τις εκλογές αφέθηκαν ελεύθεροι».

«Η Ελληνική Λύση έχει έναν άξονα και έναν οδηγό και αυτός είναι το εθνικό συμφέρον. Αν αυτό είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία, αν αυτό είναι με την Αμερική, θα είναι με την Αμερική ως σύμμαχος και εταίρος», υπογράμμισε. «Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η Ελληνική Λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική», κατέληξε.

Πηγή: ertnews.gr