ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών (Βίντεο)

Μόνο σήμερα το πρωί αποχώρησαν τρεις βουλευτές και ένα στέλεχος.

Τον χορό άνοιξε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής, αλλά αποχώρησε από το κόμμα. Ακολούθησαν τρεις ανεξαρτητοποιήσεις: του Μίλτου Ζαμπάρα, της Όλγας Γεροβασίλη και του Διονύση Καλαματιανού. Ακολούθησε στις 12 το μεσημέρι η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Βασίλη Κόκκαλη. Υπενθυμίζεται ότι χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα.

Η αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι αποχωρεί και από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η ίδια ανέφερε ότι λόγω εκκρεμοτήτων, επειδή αυτομάτως η αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει και αποχώρηση από το προεδρείο της Βουλής, θα καθυστερήσει για λίγο να αποστείλει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, έως, κατά πληροφορίες, την άλλη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, το εναπομείναν σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει σύμφωνα με το iefimerida να εκλέξει νέο αντιπρόεδρο της Βουλής.

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