Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται

Στην οριστική επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος για χιλιάδες συνταξιούχους αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινά η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!».