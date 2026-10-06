«Αλφαβητικές Πολιτείες» της Πηνελόπης Λαμπούση: Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του βιβλίου στην Πάτρα

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παρουσίαση του βιβλίου της Πηνελόπης Λαμπούση «Αλφαβητικές Πολιτείες» το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποδείχθηκε πολύ μικρή για να χωρέσει τον κόσμο, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή με πολλή αγάπη το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα της Μεσσήνιας φιλολόγου Πηνελόπης Λαμπούση.

Οι «Αλφαβητικές Πολιτείες» από τις εκδόσεις «Το Δόντι», είναι ένα υβριδικό δοκίμιο, με 24 διαδρομές λόγου και τέχνης, μέσα από τις οποίες η συγγραφέας προσεγγίζει τον κόσμο των λέξεων, συνδυάζοντας τη φιλολογική της ματιά με την προσωπική γραφή και την αγάπη που τρέφει για τη γλώσσα.

Για το βιβλίο μίλησαν ο Μεσσήνιος πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, η Μεσσήνια φιλόλογος και συγγραφέας Μαρία Πετροπούλου και η ψυχολόγος – συστημική ψυχοθεραπεύτρια Εφη Σταυροπούλου, η οποία ήταν μαθήτρια της Πηνελόπης Λαμπούση, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος PhD Αλέξανδρος Χάιδας.

Η συγγραφέας συγκινημένη δήλωσε ευγνώμων για την αγάπη και την ανταπόκριση που γνώρισε το πρώτο της βιβλίο από το αναγνωστικό κοινό, το οποίο αφιέρωσε στον πατέρα της Νίκο, “το ιερότερο πρόσωπο της ζωής μου”.

Η άρτια εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά με σαξόφωνο από τον καθηγητή πνευστών οργάνων Σταύρο Ξιούρα, ενώ στην κατάμεστη αίθουσα υπήρχαν γλυκίσματα και αναψυκτικά για όλους τους παρευρισκόμενους.

Να σημειωθεί πως παρουσιάσεις του βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα τόσο στην Καλαμάτα όσο και στη γενέτειρα της Πηνελόπης Λαμπούση, τους Γαργαλιάνους.

Κ.Ηλ.