Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Αρτεμισίου

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 138,1 έως 139,5 (σήραγγα Αρτεμισίου) και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι.

Ειδικότερα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Αρτεμίσιο - Α), από τον οποίο θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Κατά σε όλο το διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων από τη Σήραγγα Αρτεμισίου και ώρες 09:00 έως 20:00.

Τα εν λόγω οχήματα, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα εξέρχονται στον Κόμβο Στέρνας και θα εισέρχονται στον Κόμβο Τρίπολης Βόρεια, ενώ αντίστοιχα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εξέρχονται στον Κόμβο Τρίπολης Βόρεια και θα εισέρχονται στον Κόμβο Στέρνας.