Στην Ολομέλεια το νέο πλαίσιο για τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης

Χθες Τετάρτη το ν/σ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως επανέλαβε εμφατικά ότι το σχέδιο νόμου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, που είναι ο υποχρεωτικός, αλλά βελτιώνει και συμπληρώνει το πλαίσιο για την προαιρετική συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση. Η υπουργός διαβεβαίωσε τα μέλη της της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι το υπουργείο είναι ανοιχτό σε συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις, ενόψει και της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια. Άλλωστε, όπως σημείωσε, το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ενσωματώσει πάνω από το 90%, περίπου το 95%, των σχολίων που υποβλήθηκαν και γι΄ αυτό όλοι οι φορείς που είχαν κληθεί να πουν τις θέσεις στην κοινοβουλευτική επιτροπή, και τοποθετήθηκαν για τον δεύτερο πυλώνα, ήταν θετικοί για το νομοσχέδιο.

«Ο δεύτερος πυλώνας δεν υποκαθιστά τον πρώτο. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης που είναι ο υποχρεωτικός. Αφορά αποκλειστικά τον δεύτερο πυλώνα, αφορά τη συμπληρωματική παροχή σύνταξης και δεν προβλέπεται καμία υποχρεωτική υπαγωγή στον δεύτερο πυλώνα», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως και προσέθεσε ότι το υπουργείο έτεινε ευήκοα ώτα και εισάγει σήμερα βελτιώσεις στο νόμο 5078. Ο νόμος 5078, έσπευσε να υπογραμμίσει, είναι πολύ σημαντικός, «γιατί έριξε τα φώτα πάνω στον δεύτερο πυλώνα», κι έρχεται τώρα η κυβέρνηση και ενισχύει το πλαίσιο αυτό και το βελτιώνει.

Αναφερόμενη στην πρόβλεψη των Ανοιχτών Ομαδικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι είναι μια θεμελιώδης και σημαντική αλλαγή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πάνω από το 90% της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από επιχειρήσεις έως δέκα ατόμων. «Γι΄ αυτούς υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία να συμμετάσχουν σε κάποιο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης», είπε η Νίκη Κεραμέως και υπογράμμισε ότι με την ψήφιση του νέου νόμου, αυτά τα ταμεία -ομπρέλα θα μπορούν να δημιουργηθούν από τους κοινωνικούς εταίρους και να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στα μέλη τους, σε επιχειρήσεις/πελάτες τους, και να καλυφθούν έτσι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν σε μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα η Νίκη Κεραμέως επανέλαβε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η ενίσχυση του πρώτου πυλώνα. Επισήμανε δε ότι 600.000 πολίτες, οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν, σήμερα δουλεύουν και από το να εισπράττουν επίδομα ανεργίας, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και συνεισφέρουν στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Πέραν αυτού, σήμερα εργάζονται 308.000 συνταξιούχοι, «οι οποίοι δεν φαίνονταν πριν και όλοι αυτοί καταβάλλουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία». Σημαντικά έσοδα επέφερε και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, δηλώθηκαν 1,2 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, όπως επίσης σημείωσε.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, τις αυξήσεις κατά σχεδόν 17% στις συντάξεις, το ετήσιο αφορολόγητο επίδομα των 300 ευρώ, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ήδη κατά 50% και 100% από 1η Ιανουαρίου, την αναθεώρηση τις εισφοράς αλληλεγγύης, την κατάργηση περικοπής των συντάξεων χηρείας.

Για την εποπτεία του συστήματος της συμπληρωματικής προαιρετικής ασφάλισης, η υπουργός σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό η εποπτική αρχή να είναι ανεξάρτητη και είναι σημαντικό να έχει και μια ελευθερία κινήσεων για να μπορεί να κάνει σωστά την εποπτική της δουλειά. «Η εμπειρία, από τον πρώτο 1,5 χρόνο της εποπτικής αρμοδιότητας της ΤτΕ, είναι πάρα πολύ θετική», είπε και τόνισε ότι η πρόβλεψη της εποπτικής εισφοράς είναι αναγκαία από την ΕΚΤ καθώς η ΤτΕ, λόγω της ανεξαρτησίας της, δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το κράτος.

Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μια από τις ιδιαιτερότητες του παρόντος νομοσχεδίου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να δημιουργούνται προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, να δημιουργούνται επενδυτικά προϊόντα, ανάλογα με το ιδιαίτερο προφίλ της επαγγελματικής ομάδας στην οποία απευθύνεται.

Κλείνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε ομοφωνία των κοινωνικών εταίρων, που είχαν κληθεί στο στάδιο της ακρόασης, σε σχέση με το νομοσχέδιο. «Δεν σημαίνει ότι είναι τέλειο. Πάντα μπορεί να βελτιώνεται. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι οι κοινωνικοί εταίροι από όλους τους χώρους έχουν ταχθεί θετικά, με τις επιμέρους προτάσεις που έχουν κάνει για βελτιώσεις. Έχει σημασία ότι τοποθετήθηκαν θετικά επί του νομοσχεδίου. Θέλω λοιπόν, προ της εισαγωγής του νομοσχεδίου στην ολομέλεια, να ευχηθώ αυτή η μεγάλη κοινωνική απήχηση να μετατραπεί και σε κοινοβουλευτική στήριξη του νομοσχεδίου αυτού», σημείωσε η κα Κεραμέως.

ΑΠΕ-ΜΠΕ