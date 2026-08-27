Νίκος Ανδρουλάκης: Αλλάζουμε τους κανόνες, δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προναγγέλλουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
«Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος;
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok, κάνουν μια σύντομη ενημέρωση.
Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία».
ΑΠΕ-ΜΠΕ