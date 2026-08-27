Νίκος Ανδρουλάκης: Αλλάζουμε τους κανόνες, δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος

Στις 18:00 το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει εκδήλωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων για το ιδιωτικό χρέος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο, τις οποίες θα αναπτύξουν η Μιλένα Αποστολάκη , αρμόδια στελέχη από τον Τομέα Ανάπτυξης του κόμματος, ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων δασνειοληπτών.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προναγγέλλουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος;

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok, κάνουν μια σύντομη ενημέρωση.

Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία».

ΑΠΕ-ΜΠΕ