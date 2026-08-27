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Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026 13:41

Με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ - Επισήμως εκτός Νίνα Κασιμάτη και Όλγα Γεροβασίλη

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Με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ - Επισήμως εκτός Νίνα Κασιμάτη και Όλγα Γεροβασίλη

Navarino Agora

Νέα δεδομένα στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς δημιουργούν η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, οι οποίες ανακοινώθηκαν επισήμως από το προεδρείο της Βουλής.

Η βουλευτής Β΄ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, και η βουλευτής Άρτας και τέως αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, διατηρούν τις έδρες τους ως ανεξάρτητες βουλευτές.
 
Έπειτα από τις δύο αυτές εξελίξεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 10 βουλευτές, από 12, και υποχωρεί στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης. Στην τέταρτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση, η οποία διαθέτει 11 βουλευτές, ενώ ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται από 51 σε 53.

Η απόφαση για τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη είχε γνωστοποιηθεί από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Ακολούθησε η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία αποχώρησε παράλληλα από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κοινοβουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η εκλογή αντιπροέδρου από την πέμπτη σε κοινοβουλευτική δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η Ρένα Δούρου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει για το αξίωμα τη βουλευτή Επικρατείας Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε την κ. Δούρου και τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Γιάννη Αμανατίδη, σχετικά με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκεκριμένη εκλογή.

 

Κατηγορία Πολιτική
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