Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές»

«Σαφές νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρωγή, την πρώτη αρωγή και τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές θεσπίζει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» το οποίο ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

1. Νέο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής

Το νομοσχέδιο αναμορφώνει τη διαδικασία για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές και προβλέπει περισσότερες εναλλακτικές για τους δικαιούχους.

Η στεγαστική αρωγή μπορεί να αφορά ανακατασκευή ή επισκευή του πληγέντος κτιρίου, κατασκευή νέου κτιρίου σε άλλη θέση, αποπεράτωση ημιτελούς ακινήτου, αγορά ακινήτου για αυτοστέγαση.

2. Ποιοι μπορούν να είναι δικαιούχοι

Το σχέδιο νόμου διευρύνει και εξειδικεύει τις κατηγορίες δικαιούχων. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες με πλήρη ή ψιλή κυριότητα, πρόσωπα που θεμελιώνουν κληρονομικό δικαίωμα, δικαιούχοι με προϋποθέσεις τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, καθώς και πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα επιφανείας. Ιδιαίτερη ρύθμιση προβλέπεται και για περιπτώσεις συγκυριότητας.

3. Αυτοστέγαση αντί επισκευής ή ανακατασκευής

Σημαντική αλλαγή είναι η δυνατότητα αξιοποίησης της στεγαστικής αρωγής για αγορά έτοιμου ακινήτου προς αυτοστέγαση. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ και δεν μπορεί να υπερβαίνει ούτε την εγκεκριμένη στεγαστική αρωγή για το πληγέν κτίριο ούτε το τίμημα αγοράς του νέου ακινήτου.

4. Τα ανώτατα όρια της στεγαστικής αρωγής

Για τις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται ανώτατο όριο που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 150 τ.μ. ανά δικαιούχο/ανεξάρτητη λειτουργικά ιδιοκτησία. Για νόμιμα λειτουργούσες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες αποθήκες, το όριο αυξάνεται στα 500 τ.μ.

5. Η διαδικασία περνά στο «e-Άδειες»

Η διαδικασία καθορισμού δικαιούχου και χορήγησης στεγαστικής αρωγής προβλέπεται να διενεργείται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες». Η αίτηση υποβάλλεται από μηχανικό ή τεχνική εταιρεία, νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο.

6.Η στεγαστική αρωγή καταβάλλεται σε στάδια

Για την ανακατασκευή προβλέπονται τρεις βασικές δόσεις:

-50% με την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την ολοκλήρωση της κατεδάφισης,

-30% μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της εξωτερικής τοιχοποιίας,

-20% μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και την πιστοποίηση της καταλληλότητας του κτιρίου.

7. Πρώτη αρωγή πριν από τη στεγαστική αρωγή

Σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών μπορεί να χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής αρωγής. Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο.

8. Προστασία των ενισχύσεων

Η στεγαστική αρωγή και η πρώτη αρωγή χαρακτηρίζονται, υπό τους όρους του νομοσχεδίου, ως αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες. Προβλέπεται επίσης ότι δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τους ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτικά ιδρύματα.

9. Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης

Προβλέπεται επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης. Το ποσό της επιδότησης συγκατοίκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης επιδότησης ενοικίου.

10. Αυστηρότερο και πιο οργανωμένο σύστημα ελέγχων

Το νομοσχέδιο δημιουργεί Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός των ελέγχων, η επιλογή δειγμάτων, η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, η τήρηση μητρώου ελεγκτών, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

11. Αλλαγές στην ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων

Το νομοσχέδιο τροποποιεί παράλληλα το πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από κρατική αρωγή για υλικές ζημιές στα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής αρωγής. Για τον έλεγχο της υποχρέωσης ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

12. Ενισχύεται το Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Προβλέπεται τροποποίηση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του συστήματος κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης.

13. Τι σημαίνει συνολικά το νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να μεταφέρει το σύστημα κρατικής αρωγής σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο:

γρηγορότερη διαδικασία → ψηφιακή υποβολή → σαφέστερες κατηγορίες δικαιούχων → περισσότερες επιλογές στέγασης → καταβολή ενίσχυσης σε στάδια → ενισχυμένοι έλεγχοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ