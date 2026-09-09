Χρυσοχοΐδης: «Βραχιολάκι» σε όλους τους υπόδικους για ενδοοικογενειακή βία που τίθενται υπό περιοριστικούς όρους (Βίντεο)

Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 .

Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «προχωράμε να καθιερώσουμε το μέτρο με το βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν, παρά την εισαγγελική εντολή, πλησιάζουν τα θύματά τους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται…. οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα».

Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και σχετικά με το αν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα διαχείρισης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας στα Αστυνομικά Τμήματα, ο υπουργός τόνισε πως η ημερομηνία του Απριλίου 2024 «σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, με θύματα γυναίκες. Τόση πολλή αδράνεια, τόσα πολλά λάθη μέσα σε ελάχιστα λεπτά».

Ωστόσο, τόνισε ότι από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Αστυνομία, η οποία πλέον λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλων. Όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν 63 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει ψηφιστεί αυστηρότερη νομοθεσία, έχει γίνει μια σειρά βημάτων στη δικαιοσύνη, σε δικαστές και εισαγγελείς, έχουν δημιουργηθεί τα safe houses, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα θύματα με τα παιδιά τους και έχει ληφθεί μια σειρά άλλων βασικών μέτρων. «Έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ σημαντικό» τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Επίσης, ανακοίνωσε πως το υπουργείο θα διοργανώσει ένα διεθνές Φόρουμ με θεσμικές και επιστημονικές προσωπικότητες που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και στο τέλος θα υπογραφεί μια Διεθνής Διακήρυξη ώστε, όπως είπε «να πάμε μπροστά, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας».

Τέλος, σχετικά με το θέμα υπογράμμισε πως το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι παλιό από καταβολής κόσμου, ωστόσο «πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια να μειώσουμε το φαινόμενο της βίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία μεγάλη άνθηση. Τη βία πρέπει να την καταπολεμήσουμε και νομοθετικά και θεσμικά και στα σχολεία στην οικογένεια και στην κοινωνία συνολικά», είπε.

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι φέτος τον Αύγουστο μειώθηκαν τα τροχαία και τα θύματα, καθώς, όπως είπε, πέρυσι ήταν 69 οι νεκροί και φέτος 34.

«Αυτό είναι επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την υπόθεση γιατί τις προόδους της κοινωνίας πρέπει να τις διακρίνουμε, να τις επισημαίνουμε και να τις κάνουμε ακόμη καλύτερες. Είναι το πόση αξία έχει η πολιτική όταν παίρνει αποφάσεις, τις υλοποιείς, είσαι συνεπής σε αυτές και στο τέλος έχεις αποτελέσματα» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία των ελέγχων αλκοτέστ, σημειώνοντας πως στο πρώτο 8μηνο του 2025 είχαν γίνει περίπου 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, ενώ φέτος έχουν γίνει περισσότερα από 2 εκατομμύρια. Μάλιστα, το ποσοστό αυτών που εντοπίστηκαν να οδηγούν με αλκοόλ πάνω από το όριο ήταν σε ποσοστό 2,1%, ενώ φέτος είναι 0,9%.

Για τη χρήση πατινιών ο υπουργός ανέφερε: «Δεν έχουμε πολλά ατυχήματα με τα πατίνια. Το 2024 δεν είχαμε νεκρό. Το 2025 είχαμε δύο νεκρούς. Το 2026 είχαμε έναν νεκρό και τώρα έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες. {Τα περιστατικά με τραυματισμούς} δεν είναι πολλά. Τα σοβαρά φέτος ήταν 7 και τα ελαφρά 92, σε όλη την Ελλάδα. Έχουν βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις, σε 6.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα. Και εδώ αυξάνεται συνολικά η δραστηριότητα της αστυνομίας σε σχέση με τα πατίνια».

Σχετικά με τη λειτουργία των καμερών, ο υπουργός δήλωσε: «Υπάρχουν 6 κάμερες αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στους δρόμους του λεκανοπεδίου και βεβαιώνουν χιλιάδες παραβάσεις τις οποίες επεξεργάζεται η αστυνομία. Ήδη λειτουργούν οι 380 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση άλλων 1.000 καμερών».

Για το ζήτημα των ρευματοκλοπών ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Γίνονται καθημερινά αστυνομικές επιχειρήσεις κυρίως στη Δυτική Αττική κυρίως σε ό,τι αφορά τις μικρής κλίμακας κλοπές…είναι εκατοντάδες. Εκεί που είναι μεγάλο το πρόβλημα και έχει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος είναι στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις έρευνες που γίνονται, που κάνουν τεράστια ρευματοκλοπή. Εκεί γίνεται οργανωμένη δουλειά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθαρά διεισδυτική. Υπάρχει κι άλλο ένα φαινόμενο όπου οι Ρομά κλέβουν μετασχηματιστές στα χωράφια, στα αγροκτήματα και αφήνουν τους ανθρώπους χωρίς άρδευση. Οι δήμοι θέλουν ασφάλεια θέλουν καθαριότητα τα θέλουν όλα ορισμένοι από αυτούς συμμετέχουν, ορισμένοι δεν συμμετέχουν και γενικότερα αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έχουμε άψογη συνεργασία και είμαστε μαζί καθημερινά, κάποια φορά κερδίζουμε, κάποια φορά χάνουμε. {Ένα ζήτημα είναι ότι} Εκεί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά, τα οποία ασκούνται στην παραβατικότητα και αυτό κοινωνικά, πρωτίστως, είναι ένα δυσάρεστο φαινόμενο, ενώ σκεφτείτε και την ποινική τους διαχείριση».

Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, ο υπουργός σημείωσε : «Το Αστυνομικό Τμήμα είναι μια υπηρεσία, όπως όλες οι υπηρεσίες της χώρας. Επειδή όμως είναι ένστολο και ένοπλο σώμα θέλουμε να είναι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα σχετικά με την ψυχική υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τους οποίους διαχειρίζονται γιατροί με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Γιατί αυτόν ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος, είναι ψυχοπαθής δηλαδή, δυστυχώς δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι ήταν τόσο βίαιος που δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν τόσοι πολλοί αστυνομικοί. Ούτε με τα γκλόμπς, ούτε με τίποτα. Εδώ έχουμε μια άμυνα των αστυνομικών για τη ζωή τους και τη ζωή των υπολοίπων πολιτών που ήταν μέσα στο τμήμα».

Τέλος για την υπόθεση της Marfin ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Ήταν ντροπή για την αστυνομία και τη δημοκρατία ότι δεν υπήρχε απάντηση σε τρεις φόνους. Στα ζητήματα αυτά χρειάζεται έρευνα. Χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια. Χρειάζεται πολιτική στήριξη, με την έννοια ότι ο Υπουργός που είναι παρών πρέπει να ενθαρρύνει τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους, με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και μετά έρχεται η Δικαιοσύνη. Κατηγορίες έχουν απαγγελθεί. Οι έρευνες συνεχίζονται {και για άλλους δράστες} και κάποια στιγμή θα υπάρχουν αποτελέσματα των ερευνών, τα οποία θα ανακοινωθούν και θα πάνε στη δικαιοσύνη».