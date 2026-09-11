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Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026 11:20

Ζαχαράκη: Μετά από 20 χρόνια του χρόνου θα αλλάξουν τα βιβλία (Βίντεο)

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Ζαχαράκη: Μετά από 20 χρόνια του χρόνου θα αλλάξουν τα βιβλία (Βίντεο)

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Στο Ηράκλειο βρίσκεται, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η Υπουργός μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο "Καλημέρα Ελλάδα" για το πρώτο κουδούνι αλλά και τις αντιδράσεις για τα βιβλία του δημοτικού.

Κατηγορία Πολιτική
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