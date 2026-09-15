Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης: «Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή» (βίντεο)

Αποφυλακίστηκε στις 12 το μεσημέρι από τις φύλακες Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής, που του είχε επιβληθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκισή του ο Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Σήμερα επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.

Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από τη πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Στη δημοκρατία, όμως, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Τι λέει η κυβέρνηση για πιθανή υποψηφιότητα Κασιδιάρη

Στο ζήτημα της πιθανότητας ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές τοποθετείται η κυβέρνηση, παραπέμποντας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει περιορισμούς για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε ό,τι αφορά την ηγεσία ή την έμμεση ηγεσία πολιτικού κόμματος. Παράλληλα, τονίζουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη αυστηροποιήσει το σχετικό πλαίσιο και, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει σκέψη για νέα νομοθετική παρέμβαση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταθέσει αίτηση αναίρεσης. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι αποφάσεις για το ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές, αλλά και για το ποια κόμματα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, δεν λαμβάνονται από την ίδια, αλλά από τη Δικαιοσύνη.

Μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε και στην ανάγκη προστασίας της Δημοκρατίας. «Η Δημοκρατία πάντοτε πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται από όσους την αντιστρατεύονται και όσους την υπονομεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο νομικό και νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει δοθεί ως εργαλείο στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να κρίνεται ποιος μπορεί να είναι επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού στην περίπτωση που έχει καταδικαστεί.

Αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη, σημείωσε ότι έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη για συγκεκριμένα κακουργήματα και έθεσε το ζήτημα εάν μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος ή να κατέλθει στις εκλογές μέσω προσώπων που θα λειτουργούν ως «αχυράνθρωποι». «Αυτό θα το αποφασίσει ο Άρειος Πάγος», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση

Αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλεί η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στο εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, είτε ως υποψήφιος βουλευτής είτε ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο συνταγματολόγος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και δεν αφήνει περιθώρια για την εκλογική κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη, ούτε ως επικεφαλής συνδυασμού ούτε ως υποψήφιου βουλευτή.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της Παρασκευής, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην υπόθεση, υποστήριξε ότι «τους Κασιδιάρηδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης», προσθέτοντας ότι ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο για τη δικαιολογημένη οργή των πολιτών και των νέων που βρίσκονται σε απόγνωση. Όπως ανέφερε, διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρεπής διαβίωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μόνο έτσι «το μαύρο θα σκεπαστεί από το χρώμα των ονείρων».

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας ότι σέβεται τους νόμους του κράτους.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις που ακολούθησαν. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής χαρακτήρισε «εκ του πονηρού» τη συζήτηση γύρω από το εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέλθει στις εκλογές.

Όπως υποστήριξε, η σχετική διάταξη δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι ούτε αρχηγός κόμματος, ούτε «υποκρυπτόμενος αρχηγός», ούτε υποψήφιος βουλευτής κόμματος, επικαλούμενος τις περιπτώσεις β’ και γ’ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας.

Πηγή: ertnews.gr