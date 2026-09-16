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Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 20:15

Συνταγματική Αναθεώρηση: Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία

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Συνταγματική Αναθεώρηση: Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία

Navarino Agora

Δεν επεφύλασσε εκπλήξεις και αξιοσημείωτες αριθμητικές αλλαγές η δεύτερη ψηφοφορία, για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Όλες οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία «πήραν» το διαβατήριο για την επόμενη -αναθεωρητική Βουλή αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων.

Η τύχη του αναθεωρητικού εγχειρήματος θα κριθεί οριστικά πλέον από τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, με ορατό το ενδεχόμενο τουλάχιστον στις διατάξεις που συγκέντρωσαν αρκετές ψήφους «παρών», να επιτευχθούν οι αναγκαίες συγκλίσεις για την αναθεώρησή τους (σ.σ. στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, το «παρών» δεν είναι καταδικαστική ψήφος αλλά άρνηση να πάρει κάποιος θέση στην παρούσα χρονική συγκυρία). Πρόκειται για 15 τουλάχιστον διατάξεις που συγκέντρωσαν από 36 έως και 40 «παρών» και περικλείουν προσδοκίες συναίνεσης από κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θα εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή.

Τέτοιες διατάξεις με αρκετά «παρών» είναι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 16 για τα ΑΕΙ, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές, το άρθρο 21 για την οικογένεια και τη στέγαση, το άρθρο 51 για την επιστολή ψήφο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Πολιτική
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