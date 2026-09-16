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Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 20:30

Δημοσκόπηση Opinion Poll: ΝΔ 31%, ΕΛΑΣ 15,9% – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, η Καρυστιανού μπαίνει Βουλή (Βίντεο)

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Δημοσκόπηση Opinion Poll: ΝΔ 31%, ΕΛΑΣ 15,9% – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, η Καρυστιανού μπαίνει Βουλή (Βίντεο)

Navarino Agora

Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (16.09.2026) στο ACTION 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενώ η έρευνα αποτυπώνει και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που παρουσίασαν από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15,1 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην προβολή της κατανομής των εδρών, η ΝΔ συγκεντρώνει 126 έδρες, η ΕΛΑΣ 49 και το ΠΑΣΟΚ 38.

Κατηγορία Πολιτική
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