Δημοσκόπηση Opinion Poll: ΝΔ 31%, ΕΛΑΣ 15,9% – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, η Καρυστιανού μπαίνει Βουλή (Βίντεο)

Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (16.09.2026) στο ACTION 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενώ η έρευνα αποτυπώνει και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που παρουσίασαν από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15,1 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην προβολή της κατανομής των εδρών, η ΝΔ συγκεντρώνει 126 έδρες, η ΕΛΑΣ 49 και το ΠΑΣΟΚ 38.