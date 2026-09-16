ΥΠΕΞ προς Άγκυρα: Οξύμωρο να χαρακτηρίζει «απειλή» την άμυνα των νησιών, ενώ διατηρεί το casus belli

Σαφή απάντηση στις νέες τουρκικές αιτιάσεις για την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «εργαλειοποίησης» της Ελλάδας και υπενθυμίζοντας στην 'Αγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το casus belli, σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Παναγιώτης Γιαννακούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική «κυρίαρχα και ανεξάρτητα» και δεν ετεροκαθορίζεται.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής, σημειώνοντας ότι «ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα». Όπως υπογράμμισε, η χώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο ζήτημα της άμυνας των ελληνικών νησιών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε εκ νέου τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης, επισημαίνοντας ότι οι «επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις» της Άγκυρας για τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ' επανάληψη απορριφθεί στο σύνολό τους από την ελληνική πλευρά.

Ο κ. Γιαννακούλιας επισήμανε ακόμη ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και υπογράμμισε το δικαίωμα της Ελλάδας, ως κυρίαρχου κράτους, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμυνα της επικράτειάς της.

Η Αθήνα, μάλιστα, αντιστρέφει την τουρκική επιχειρηματολογία περί «απειλής», παραπέμποντας ευθέως στο casus belli που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

«Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως "απειλής" είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε, τέλος, σαφές ότι η Αθήνα εξακολουθεί να επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, θέτοντας, όμως, ως απαραίτητη προϋπόθεση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις», κατέληξε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ