Παπαθανάσης: 5,672 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκε η πράξη «Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων του κτιριακού συγκροτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος επί της οδού Μουρούζη 4», συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.672.320 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Η πράξη αφορά στη στατική ενίσχυση και αποκατάσταση των τριών διατηρητέων κτιρίων του συγκροτήματος, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση σε δύο από αυτά. Πρόκειται για τον πύργο ασκήσεων, το κτίριο των πρώην κτιριακών εγκαταστάσεων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και το κτίριο των εγκαταστάσεων του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών. Με την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης θα αυξηθεί η φέρουσα ικανότητα των κτιρίων και θα μειωθεί σημαντικά η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Δικαιούχος της πράξης είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ