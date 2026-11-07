Καλαμάτα: Ο Παπαστεργίου στην ΚΕΔΕ για τις νέες ψηφιακές παρεμβάσεις

Νέες ψηφιακές παρεμβάσεις για τα δίκτυα ύδρευσης, τη δημοτική αστυνομία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας χθες στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα.

Παράλληλα, παρουσίασε την πορεία των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού των δήμων.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η ψηφιακή χαρτογράφηση των δικτύων ύδρευσης των ΔΕΥΑ και των δήμων, καθώς και η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Υδατικών Πόρων και Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Υδατικών Υποδομών, για την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και τον εντοπισμό προβλημάτων στα δίκτυα.

Προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για τη δημοτική αστυνομία, το οποίο θα επιτρέπει ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων, διαχείριση προστίμων και διασύνδεση με τα συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις», προϋπολογισμού 255,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε ότι έχουν ενταχθεί 217 δήμοι, από τους οποίους 194 έχουν δημοπρατήσει έργα και 94 έχουν υπογράψει συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα είσπραξης του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων έχει αποδώσει στους δήμους 258,4 εκατ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ακόμη ότι έχουν ολοκληρωθεί 1.235 έξυπνες διαβάσεις σε 113 δήμους και έχουν εγκατασταθεί 5.551 σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε 267 δήμους.

Τέλος, κάλεσε τους δήμους να αξιοποιήσουν κοινές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να διαθέσουν τα δεδομένα τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.