Ο Εμπορικός Σύλλογος Γαργαλιάνων για τα προβλήματα τραπεζικής εξυπηρέτησης

«Οι Γαργαλιάνοι δεν μπορεί να μένουν χωρίς την τραπεζική εξυπηρέτηση που δικαιούνται» τονίζεται από τον Εμπορικό και Βιοτεχνικό Σύλλογο Γαργαλιάνων.

Ο Σύλλογος επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα με επιστολή διαμαρτυρίας του τόσο προς την Εθνική Τράπεζα όσο και προς την Τράπεζα Πειραιώς, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλής τραπεζικής εξυπηρέτησης στους Γαργαλιάνους.

Σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου επισημαίνεται: «Ο Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Γαργαλιάνων βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων τραπεζικής εξυπηρέτησης που αντιμετωπίζει η περιοχή μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επισυναπτόμενη επιστολή διαμαρτυρίας έχει αποσταλεί τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στην Τράπεζα Πειραιώς, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλής τραπεζικής εξυπηρέτησης στους Γαργαλιάνους.

Η απομάκρυνση των τραπεζικών υπηρεσιών από την περιοχή μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην τοπική οικονομία. Δεν είναι δυνατόν επαγγελματίες και πολίτες να στερούνται βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και να αναγκάζονται να μετακινούνται για να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Ο Σύλλογός μας δεν μένει αμέτοχος. Παρεμβαίνει, διεκδικεί και ζητά ουσιαστικές λύσεις, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες τράπεζες και απαιτώντας τον σεβασμό που δικαιούνται η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες της.

Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με θεσμικό τρόπο και επιμονή, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και συγκεκριμένες λύσεις.

Οι Γαργαλιάνοι δεν μπορεί να μένουν χωρίς την τραπεζική εξυπηρέτηση που δικαιούνται. Δεν ζητάμε προνόμια.Ζητάμε τα αυτονόητα»!

Κ.Μπ.