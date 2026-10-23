Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Δ. Καλαματιανός

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το περασμένο καλοκαίρι, επισημοποιώντας παράλληλα και τη συμπόρευσή του με την ΕΛΑΣ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δ. Καλαματιανός σημείωσε ότι απέστειλε ήδη τη σχετική επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο της Βουλής.

«Πιστεύω ότι για να γίνουν παρελθόν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης που ευθύνονται για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την φτωχοποίηση, την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου, απαιτείται ένας ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν και να κάνουν πράξη την πολιτική ανατροπή. Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά. Είναι μια καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης», επισημαίνει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ