Δένδιας: 86 χρόνια μετά, το «Οχι» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού

Το μήνυμα ότι «86 χρόνια μετά, το «ΟΧΙ» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να το επαναδιατυπώσει, απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας» έστειλε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία», τόνισε ο κ. Δένδιας.

ΥΠΕΞ: Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«28η Οκτωβρίου 1940. Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση για την πατρίδα μας. Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό και παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία,» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.