Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Νέα Υόρκη για το ΣΑ του ΟΗΕ - Στο επίκεντρο η θαλάσσια ασφάλεια

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η θαλάσσια ασφάλεια, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, – 16:00 ώρα Ελλάδας, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».
Η συζήτηση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τη σχέση της τεχνολογικής εξέλιξης με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.
Την Παρασκευή, στις 12:30 το μεσημέρι, ώρα Νέας Υόρκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον Bastian Giegerich, επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, το οποίο διοργανώνεται στο Μπαχρέιν και αποτελεί διεθνές φόρουμ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.