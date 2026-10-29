Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Νέα Υόρκη για το ΣΑ του ΟΗΕ - Στο επίκεντρο η θαλάσσια ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει την Πέμπτη (29.10.2026) στη Νέα Υόρκη σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η θαλάσσια ασφάλεια, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, – 16:00 ώρα Ελλάδας, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Η συζήτηση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τη σχέση της τεχνολογικής εξέλιξης με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Την Παρασκευή, στις 12:30 το μεσημέρι, ώρα Νέας Υόρκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον Bastian Giegerich, επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, το οποίο διοργανώνεται στο Μπαχρέιν και αποτελεί διεθνές φόρουμ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.