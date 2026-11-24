Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής έμφυλης βίας.

Με ανακοίνωσή της η Φεμινιστική Καλαμάτας επισημαίνει:

“Παρά τους ύμνους των Ποιητών για «το άλλο μισό του ουρανού», οι μορφές επιβολής βίας κατά των γυναικών πληθαίνουν σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο…

Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ένα φαινόμενο το οποίο παρά την κοινωνική εξέλιξη, όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά αντιθέτως παίρνει και μεγαλύτερη έκταση λόγω των ειδικών συνθηκών και των πολιτιστικών προτύπων της πατριαρχίας που υπάρχουν, συντηρούν και ουσιαστικά προπαγανδίζονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και από τμήμα των social media.

Η βία προβάλλεται ως βασικό μέσον επιβολής στην κοινωνία - η δύναμη του ισχυρότερου - και οι γυναίκες και θηλυκότητες είναι τα πρώτα θύματά της. Πάνω από 80 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2024 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν παγκοσμίως!

Οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες της πολιτικής της ακραίας φτωχοποίησης της κοινωνίας που πλήττει εργαζόμενους, συνταξιούχους, νέους και άνεργους. Σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η κοινωνική αδικία βαθαίνει, οι γυναίκες είναι αντιμέτωπες με την εργασιακή και μισθολογική ανισότητα, με τις διακρίσεις στην εργασία και επιβαρύνονται διπλά από την ανεξέλεγκτη αυθαιρεσία που ενεργητικά υποστηρίζει η κυβέρνηση της Ν.Δ, περιστέλλοντας εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Την ίδια ώρα δεν υπάρχει κανένας σοβαρός μηχανισμός υποστήριξης γυναικών και παιδιών, στεγαστικής αποκατάστασης, οικονομικής και επαγγελματικής στήριξης των επιζώντων ατόμων. Οι δομές φιλοξενίας θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας είναι εντελώς ανεπαρκείς και υποτυπώδεις, ενώ δεν εξασφαλίζεται για τις γυναίκες- επιζώσες η αναγκαία οικονομική στήριξη, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από τα κακοποιητικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και παιδιά, όπου η υποχρεωτική συνεπιμέλεια του νόμου Τσιάρα θέτει και τα ίδια σε κίνδυνο, αφού συνυπάρχουν με τον κακοποιητή. Επιπλέον οι θέσεις εργασίας του επιστημονικού προσωπικού σε αυτές τις δομές είναι επισφαλείς και με υποτυπώδη μέσα, χωρίς μακροχρόνιο ορίζοντα διατήρησής τους.

Παράλληλα το πλαίσιο καταγγελιών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας είναι προσαρμοσμένο στην ΕΛ.ΑΣ ή οποία βρίθει σεξιστικών και ακροδεξιών στοιχείων και πολλές φορές έχει αδιαφορήσει για καταγγελίες ή δε γνωρίζει τους τρόπους διαχείρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα.

Πρόσφατα δε, σε λύκειο της πόλης μας, ο εκπρόσωπος της αστυνομικής υπηρεσίας για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, ζητούσε από τις μαθήτριες και τους μαθητές να αναφέρουν απλά και λαϊκά, ποιοι έχουν βιώσει βία μέσα στην οικογένεια... Ενώ για την αστυνομική υπηρεσία, βία θεωρείται μετά τα τρία χαστούκια που έχει «εισπράξει» το θύμα!

Η σεξιστική βία, ασκείται από δράστες που έχουν εξουσία και υψηλότερη ιεραρχική θέση. Ο υπαρκτός φόβος των θυμάτων για αντίποινα ή και απειλές των δραστών για δυσμενή μεταχείριση, απόλυση κ.α. αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Όπως είπε και ο εισαγγελέας «είναι δεδομένο ότι ο κατηγορούμενος της έκοψε τα φτερά, την καριέρα».

Αν και μετά το κίνημα me too, οι γυναίκες μιλούν πιο εύκολα για τη βία που βίωσαν, οι επιζώσες βιασμού πρέπει να ξεπεράσουν πλειάδα εμποδίων για να οδηγήσουν τον βιαστή τους στο εδώλιο, όπως τη διάχυτη κουλτούρα του βιασμού που τις ενοχοποιεί, αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές από τις αστυνομικές και ιατροδικαστικές αρχές, δευτερογενή θυματοποίηση μέσα στις δικαστικές αίθουσες, στιγματισμό και διαπόμπευση στα social media.

Το trafficking η σύγχρονη εμπορία ανθρώπων -ιδιαίτερα γυναικών- από υπανθρώπους, χαρακτηρίζεται ως ένα «αόρατο» έγκλημα που διαπράττεται με τη χρήση της εξαπάτησης και της βίας. Όταν κάποια τέτοια εγκλήματα αποκαλύπτονται, οι αλλοδαπές γυναίκες δεν έχουν νομική βοήθεια και διερμηνείς, ενώ η παραμονή τους στις δομές είναι μέχρι 3 μήνες.

Γνωρίζουμε πως ο αγώνας μας είναι πολύχρονος και ατελεύτητος, όμως:

- Δηλώνουμε για άλλη μια φορά πως είμαστε μαζί με τα επιζώντα άτομα καθώς και τις εργαζόμενες στις δομές. Στηρίζουμε τις δομές αλληλοβοήθειας.

- Απαιτούμε η ισότητα των φύλων και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να περάσουν στη δημόσια εκπαίδευση, στη νέα γενιά πολιτών.

- Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση της υποχρεωτικής επιμέλειας του νόμου Τσιάρα.

- Αγωνιζόμαστε να δημιουργηθούν δομές με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που θα εξασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των επιζώντων γυναικών.

- Αγωνιζόμαστε ενωμένες γιατί ό,τι έχουμε είμαστε ΕΜΕΙΣ!”.