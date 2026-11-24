Την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 52χρονου που είχε γίνει στις 11 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα κατάφεραν να εξιχνιάσουν τα στελέχη του ελληνικού FBI.

Οπως προέκυψε από την έρευνα με τη συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο άτομα, ένας 48χρονος Έλληνας που συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο και ένας 48χρονος Αλβανός ο οποίος αναζητείται.

Ο τελευταίος που ήταν ο οδηγός της μηχανής η οποία χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και βρέθηκε αποσυναρμολογημένη στην Κερατέα, έχει… πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο σχετίζεται και με τη Μεσσηνία!

Ειδικότερα σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο εκδόθηκε πριν από τρία χρόνια και συγκεκριμένα στις 18 Δεκεμβρίου 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ με διάταξη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

Το ένταλμα αφορά υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 48χρονος Αλβανός, που διαθέτει ελληνική ταυτότητα, κατηγορείται ότι μαζί με δύο ακόμη άγνωστα άτομα συμμετείχε σε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Μεσσήνη στις 27 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι δράστες λίγο μετά τις 7 το πρωί γκρέμισαν με βαριοπούλα την τζαμαρία της εισόδου και εισέβαλαν στο υποκατάστημα φορώντας κουκούλες full face, ενώ λίγο πριν είχε φτάσει η χρηματαποστολή για να παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό για την καταβολή συντάξεων και επιδομάτων.

Στη συνέχεια ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους με την απειλή καλάσνικοφ και ανάγκασαν έναν από αυτούς να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αρπάζοντας από το εσωτερικό του περίπου 135.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή με κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κ.Ηλ.