Εκτός λειτουργίας παρέμεινε το βράδυ του Σαββάτου σημαντικό μέρος του ηλεκτροφωτισμού στη Ναυαρίνου, όπως επισήμανε αναγνώστης μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά καιρούς παρουσιάζονται προβλήματα και σε μεμονωμένα σημεία κατά μήκος της παραλιακής. Με την κίνηση ωστόσο να είναι συνεχής, ο ελλιπής φωτισμός δημιουργεί ζητήματα οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς, γι αυτό καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να ελέγξουν τον φωτισμό σε όλο το μήκος της παραλιακής.

Τ.Αν.