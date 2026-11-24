Είκοσι λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι και ενώ τα παιδιά είχαν σχολάσει και αναχωρούσαν για τα σπίτια τους, στο προαύλιο του σχολείου ένας 10χρονος μαθητής έσπρωξε έναν 11χρονο συμμαθητή του Ρομά. Ο 11χρονος έχασε την ισορροπία του, χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Αμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον μαθητή δημοτικού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου του έγιναν ράμματα και στη συνέχεια διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Παίδων, στην Αθήνα, για παρακολούθηση.

Οι γονείς του 11χρονου κατέθεσαν μήνυση, κάτι που είχε ως συνέπεια τη σύλληψη της 51χρονης μητέρας του 10χρονου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.