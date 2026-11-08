Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία αναμορφώνεται ολιστικά με την «Ατζέντα 2030»

Με την «Ατζέντα 2030» αναμορφώνουμε τα πάντα, σε μια ολιστική προσέγγιση, με μια τελικά αεροπορική δύναμη 200 σύγχρονων μαχητικών πλατφορμών που θα περιβάλλονται και θα κατευθύνουν εκατοντάδες μη επανδρωμένα οχήματα.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την τελετή επίσημου εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

«Η Πολεμική μας Αεροπορία, είναι βασικός πυλώνας της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Συνιστά έναν από τους κύριους εγγυητές της κυριαρχίας μας, της δυνατότητας άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε αυτόβουλοι και αυτεξούσιοι» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Παράλληλα, η καθημερινή προσφορά στην κοινωνία και στον πολίτη επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία» επισήμανε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην «Ατζέντα 2030» ξεκαθάρισε ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία μας», η Πολεμική Αεροπορία θα έχει τη δυνατότητα «εναέριου ανεφοδιασμού με airtankers, με αναγεννημένο και ενισχυμένο το δυναμικό μας με αεριωθούμενα μεταγωγικά αεροσκάφη, με προσανατολισμό και στο διάστημα, με σειρά δορυφόρων και Διεύθυνση Διαστήματος».

Και συνέχισε: «Με Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, με δημιουργία ενιαίου Θόλου αντιαεροπορικής προστασίας, με πράγματα που η πατρίδα μας δεν είχε στη διάθεσή της στην προηγούμενη ιστορία της».

«Συνολικά, με μια Αεροπορία ικανή που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών» ανέφερε.

Μιλώντας για το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, εξέφρασε «τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη» του «για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την καθημερινή προσήλωση στο καθήκον».

«Θέλω να ευχηθώ στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, και στις οικογένειες που σας στηρίζουν, υγεία, δύναμη, ευτυχία και κάθε καλό. Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία, χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Ελλάς!» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ