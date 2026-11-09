Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης - Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει αύριο (10/11).

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα ή πέλετ, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί από την περιοχή κατοικίας και το μέσο θέρμανσης, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ για τις ψυχρότερες περιοχές και στα 1.040 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.