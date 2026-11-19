Στην παράταση των αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, στην επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί σε ένα εκατομμύριο πολίτες στις 30 Νοεμβρίου, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ που θα καταβληθεί από τις 27 Νοεμβρίου σε άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Ο Προσωπικός Βοηθός

Για τον Προσωπικό Βοηθό, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια υπηρεσία που έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητα ανθρώπων με αναπηρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται, να μετακινούνται, να βγαίνουν από το σπίτι και να οργανώνουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να εξαρτώνται διαρκώς από τους γονείς ή τα αδέλφια τους.

Η πλατφόρμα prosopikosvoithos.gov.gr παραμένει ανοιχτή για νέες αιτήσεις, με την αρχική προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου να παρατείνεται έως τις 12 Ιανουαρίου 2027. Για τους πολίτες που συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η δήλωση συναίνεσης πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να συνεχίσουν χωρίς νέα αξιολόγηση.

Οι επιστροφές ενοικίου

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο πολίτες, 70.000 περισσότερους από πέρυσι. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, από τις 27 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους πολίτες που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι μία από τις πρώτες αλλαγές που προώθησε το 2020 ήταν η καθιέρωση της καταβολής όλων των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πότε θα λάβουν τα χρήματά τους και να μπορούν να προγραμματίζουν τις υποχρεώσεις τους.

Για τα vouchers των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, η υπουργός αναφέρθηκε στη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και στη σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Πλέον, οι τρίτεκνες οικογένειες μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες, ενώ για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το αντίστοιχο εισοδηματικό όριο φτάνει τις 37.000 ευρώ.

Η αξία των vouchers αυξήθηκε κατά 10%, με την αναπροσαρμογή να εφαρμόζεται αυτόματα και σε όσα έχουν ήδη χορηγηθεί. Η νέα πρόσκληση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΕΤΑΑ, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα.

Το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας

Για το νέο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας, η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε τη μετάβαση από τη διανομή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων σε ένα σύστημα vouchers, μέσω του οποίου περίπου 180.000 πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται και τα καταστήματα από τα οποία θα τα αγοράζουν.

«Μέχρι σήμερα οι άνθρωποι πήγαιναν στην Περιφέρεια και παραλάμβαναν ένα κουτί με συγκεκριμένα προϊόντα, ανεξάρτητα από τις ανάγκες τους. Αλλάξαμε αυτό το σύστημα. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να επιλέγει τι θα αγοράσει, από το παντοπωλείο ή το οπωροπωλείο της γειτονιάς του. Εργαζόμαστε ώστε να συμπεριληφθούν και οι λαϊκές αγορές», εξήγησε.

Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ, με στόχο να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι Νταντάδες της Γειτονιάς

Στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η υπουργός ανέφερε ότι περίπου 4.000 μητέρες έχουν ήδη βρει επιμελητή για τη φροντίδα του βρέφους τους, ενώ έχουν υποβληθεί 8.500 αιτήσεις γονέων και στο Μητρώο έχουν εγγραφεί 5.000 επιμελητές. Υπογράμμισε ότι η επιλογή τους προϋποθέτει ελέγχους καταλληλότητας, ιατρικές βεβαιώσεις και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Η ενίσχυση φτάνει τα 500 ευρώ τον μήνα ανά παιδί, ενώ απηύθυνε κάλεσμα για την εγγραφή περισσότερων επιμελητών.

Για την υπόθεση της φερόμενης αγοραπωλησίας βρέφους στην Ηλεία, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «δεν υπάρχει τιμή για ένα παιδί» και αναφέρθηκε στο ενιαίο σύστημα υιοθεσιών και αναδοχών που δημιουργήθηκε μετά το 2019. Όπως επισήμανε, τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας μειώθηκαν από 2.200 το 2021 σε περίπου 950 σήμερα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην εύρεση οικογένειας για παιδιά με αναπηρία ή διαφορετική εθνοτική προέλευση.

Η απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά

Απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά για το στεγαστικό, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργό διατύπωσε συνολικά τέσσερις προτάσεις, οι οποίες στο σύνολό τους εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση, μαζί με 43 ακόμη πολιτικές για τη στέγαση. Στην πρότασή του για τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια αντέταξε τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω των οποίων 25.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία, και το «Σπίτι μου ΙΙΙ», που αφορά ακόμη 15.000.

Για τις κληρονομικές εκκρεμότητες παρέπεμψε στην τελευταία μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου, για τα φορολογικά κίνητρα υπενθύμισε την πολιτική τής τριετούς απαλλαγής από τον φόρο μισθωμάτων για κλειστές κατοικίες που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ για την εγκατάσταση στην περιφέρεια υπενθύμισε τις πρόσφατες 4.500 αιτήσεις στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

«Όχι μόνο συμφωνεί με τις πολιτικές μας, αλλά τις υιοθετεί ως δικές του. Τον ευχαριστούμε για την αναγνώριση», σχολίασε.

Υπενθύμισε επίσης τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», στο οποίο 3.500 από τις 14.000 αιτήσεις για κλειστά ακίνητα έχουν προχωρήσει στη δεύτερη φάση, με προθεσμία έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

ΑΠΕ-ΜΠΕ