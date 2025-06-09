eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μαργαρίτα Ζορμπαλά - "Ενα γύρο το φεγγάρι" (βίντεο)

Μαργαρίτα Ζορμπαλά - &quot;Ενα γύρο το φεγγάρι&quot; (βίντεο)

Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά επιλέγει το τραγούδι της ταλαντούχου δημιουργού της νεότερης γενιάς Δανάης Παναγιωτοπούλου και το προσεγγίζει με μια νέα ματιά, ερμηνευτικά και ενορχηστρωτικά από τον Ευριπίδη Ζεμενίδη.


Η Μαρία Παπαγεωργίου είχε την ιδέα το τραγούδι «Ένα γύρο το φεγγάρι» να υπάρχει στο πρόγραμμα που οι δύο τραγουδίστριες παρουσίασαν τη χρονιά που μας πέρασε με τίτλο «Γυναίκες Δημιουργοί».
Η ανταπόκριση κοινού και μουσικών για την ερμηνεία της Μαργαρίτας οδήγησε στη νέα αυτή ηχογράφηση.


Ακούστε το τραγούδι στο YouTube:


Έπαιξαν οι μουσικοί Θάνος Μιχαηλίδης (τύμπανα), Γιώργος Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα), Μιχάλης Βρέττας (βιολί), Δημήτρης Τσεκούρας (κόντρα μπάσο) και Ευριπίδης Ζεμενίδης (κιθάρες, ενορχήστρωση). Η ηχοληψία και η μίξη έγιναν από τον Γιάννη Παξεβάνη (Subway Studios). Διεύθυνση παραγωγής ο Ευριπίδης Ζεμενίδης, η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Αχιλλέα Χαρίτου και ο σχεδιασμός του Δημήτρη Παναγιωτακόπουλου.

