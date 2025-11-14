Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Διευκρινίσεις για εφημερίες ορθοπαιδικών

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων τονίζει: «Στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας υπηρετούν δύο ειδικευμένοι ορθοπαιδικοί ιατροί, που καλύπτουν τις δύο προβλεπόμενες στον ισχύοντα οργανισμό θέσεις, οι οποίοι εκτελούν 21 με 22 εφημερίες του μήνα, χωρίς τη συνδρομή ειδικευόμενων ιατρών της ειδικότητας. Ο αριθμός αυτός των εφημεριών αναλογεί σε 10 έως 11 εφημερίες τον μήνα για κάθε ιατρό, πολύ περισσότερο δηλαδή από τον αριθμητικό μέσο όρο εφημεριών, που εκτελούν οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες, εξαντλώντας με τον τρόπο αυτό κάθε αντικειμενική δυνατότητα περαιτέρω εφημέρευσης.

Στην περίπτωση μη εφημέρευσης ιατρού ορθοπαιδικού στη Μονάδα Κυπαρισσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΑΒ, αλλά και το λειτουργικό πλαίσιο διασύνδεσης των μονάδων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, τα έκτακτα περιστατικά διακομίζονται στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, όπου ο αριθμός των υπηρετούντων ορθοπαιδικών ιατρών επιτρέπει την εφημέρευση καθ’ όλο το μήνα.

Με βάση τον ισχύοντα οργανισμό λειτουργίας της Μονάδας Κυπαρισσίας, ο οποίος ισχύει από το έτος 2012 και έκτοτε δεν έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα προκήρυξης και κάλυψης θέσεων άλλων ορθοπαιδικών ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, αφού οι 2 θέσεις που προβλέπονται είναι καλυμμένες. Επίσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση ενδιαφερομένου για πρόσληψη επικουρικού ορθοπαιδικού. Στις προτάσεις για τους νέους οργανισμούς, που πρόκειται άμεσα να κατατεθούν από κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ, θα συμπεριληφθεί από τη διοίκηση, ως πρόταση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και με στόχο την εξυπηρέτηση του πληθυσμού, η αύξηση των οργανικών θέσεων ορθοπαιδικών, κλάδου ΕΣΥ, για τη μονάδα της Κυπαρισσίας, που η κάλυψή τους θα δώσει τη δυνατότητα της πλήρους εφημέρευσης».