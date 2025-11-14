Χαϊδεύουν αυτιά για να μαζεύουν ψήφους

Το τρένο στην Ελλάδα, όπως και τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι απαξιωμένα. Η λογική του αυτοκινήτου και η «άνεση» της μεταφοράς με το ιδιωτικό μέσο κυριαρχεί και έχει οδηγήσει και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών. Η διευκόλυνση της χρήσης αυτοκινήτου ήταν λοιπόν αίτημα των πολιτών, που ικανοποιήθηκε κατά προτεραιότητα από τους πολιτικούς. Η πραγματικότητα αυτή συνεχίζει ακόμα και σήμερα να καθορίζει τις εξελίξεις.

Στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, συζητείται χρόνια τώρα η δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ κάπου στο κέντρο. Υπάρχουν προτάσεις για την κεντρική πλατεία και τον χώρο μπροστά από τη Νομαρχία, οι οποίες έχουν αναθερμανθεί το τελευταίο διάστημα. Προσεγγίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη πόσα χρήματα θα δαπανηθούν για την κατασκευή και, το σημαντικότερο, πόσο θα είναι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Πιστεύει δηλαδή κάποιος στα σοβαρά ότι θα δώσει ο μέσος κάτοικος της Καλαμάτας 4 ευρώ την ώρα -τόσο θα είναι περίπου το κόστος- για να παρκάρει στο υπόγειο πάρκινγκ του κέντρου;

Στο ζήτημα της στάθμευσης δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο το γεγονός πως απέτυχε η λύση της μεταφοράς δωρεάν με λεωφορείο στο κέντρο όσων ήθελαν να παρκάρουν στο βόρειο πάρκινγκ της αγοράς. Προτιμά δηλαδή κάποιος να κάνει βόλτες μέχρι να βρει να παρκάρει, από το να παρκάρει εύκολα και να μεταφερθεί με μέσο μαζικής μεταφοράς.

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η συζήτηση για τη χρησιμοποίηση του τρένου ως προαστιακού μέσου μεταφοράς. Η ιδέα στηρίζεται στο ότι υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος εκτός πόλης, όπως το Πανεπιστήμιο στον Αντικάλαμο, το Αεροδρόμιο τους καλοκαιρινούς μήνες, η Μεσσήνη, αλλά και αρκετά χωριά που βρίσκονται στον σιδηροδρομικό άξονα και έχουν σπίτια, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν φθηνή στέγη και να χρησιμοποιηθούν από όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Καλαμάτα. Θεωρητικά, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι σωστή και μπορεί πραγματικά το τρένο να αλλάξει συνήθειες χρόνων, κρατώντας τα αυτοκίνητα μακριά από την πόλη.

Η Καλαμάτα, όπως είναι γνωστό, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Ερώτηση: Υπάρχει κάτι πιο άμεσο από τον περιορισμό των μετακινήσεων με αυτοκίνητο στο κέντρο μιας πόλης; Εύλογα λοιπόν προκαλεί απορία γιατί δεν προωθείται κατά προτεραιότητα η αποσυμφόρηση του κέντρου από τα αυτοκίνητα μέσα από τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου, ενώ αντίθετα επανέρχονται στην επικαιρότητα λύσεις, όπως η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης.

Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή: Οι πολιτικοί χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών, δεν ανοίγουν νέες προοπτικές, αλλά διαχειρίζονται απλά τα ζητήματα με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

