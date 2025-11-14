Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Αντιπαράθεση για τροποποίηση προϋπολογισμού

Έντονες αντιπαραθέσεις πυροδότησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας η συζήτηση έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού, ύψους περίπου 650.000 ευρώ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «σκούπα», καθώς μάζεψε ποσά από πολλούς κωδικούς, η πλειοψηφία των οποίων πήγαν σε έξοδα για πληρωμή του ΦΟΔΣΑ και για το τέλος ταφής των απορριμμάτων.

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση είχε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος με την αντιπολίτευση, τόσο με τον επικεφαλής Άκη Κατρίτση όσο και με τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Τσαφαρά. Η ένταση προκλήθηκε μετά από επίμονες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ώστε να απαντηθούν ποιες συγκεκριμένες πληρωμές θα γίνουν και ποια χρονική περίοδο αφορούν. Ο κ. Κατρίτσης σημείωσε ότι «πρέπει να είστε ενημερωμένος όταν έρχεστε εδώ για να μας ενημερώνετε», με τον κ. Μπακούρο να απαντάει «είναι αστεία αυτά που λες». «Είστε έμμισθος αντιδήμαρχος Οικονομικών και έρχεστε αδιάβαστος» ανέφερε πάλι ο κ. Κατρίτσης.

Παρεμβαίνοντας ο κ. Τσαφαράς τόνισε πως «δεν δίνονται απαντήσεις σε αυτά που ρωτάμε», με τον κ. Μπακούρο να απαντά: «Και να απαντήσω δε θα καταλάβετε». «Δεν ξέρετε πού και πόσα χρωστάτε» τόνισε ο κ. Τσαφαράς.

Στην εισήγησή του ο κ. Μπακούρος τόνισε ότι «μαζεύτηκαν ποσά από πολλούς κωδικούς για να δημιουργηθούν νέοι κωδικοί και να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που υπάρχουν». Παρατήρησε ότι «το ταμειακό διαθέσιμο που φαίνεται στην τροποποίηση είναι το διαθέσιμο μεταξύ των κωδικών, τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου είναι 12 εκ. ευρώ, ενώ ποσά που μαζεύονται από κωδικούς αφορούν ποσά που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί».

Ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος πρόσθεσε πως «τα 330.000 ευρώ θα πάνε για το τέλος ταφής, αφορούν όλες τις χρονιές και τώρα ανοίγεται ο κωδικός και είναι για τα 3 χρόνια που πάνε τα απορρίμματα στην ΤΕΡΝΑ».

Από την πλευρά του ο κ. Κατρίτσης τόνισε πως «αυτή είναι η 13η τροποποίηση και η 3η σημαντική που γίνεται. Αυτό που φέρνετε είναι η επιτομή της κακής λειτουργίας του δήμου, φαίνεται πόσο αναξιόπιστος ήταν ο προϋπολογισμός που φέρατε και ψηφίσατε το 2025». Από εκεί και πέρα άσκησε κριτική στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων εστιάζοντας στην απουσία ΣΜΑ από τον δήμο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χάσατε το τρένο, έπρεπε να είχε γίνει και αν πάτε τώρα να το διορθώσετε, είναι αργά».

Σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων ο κ. Τσαφαράς τόνισε πως από την πλευρά τους έχουν καταθέσει πρόταση για ανακύκλωση στην πηγή και χαρακτηριστικά ανέφερε πόσο πολύ λειτουργούν τα σημεία ανακύκλωσης που τοποθετήθηκαν από τον ΦΟΔΣΑ σε Φιλιατρά και Κυπαρισσία.

Η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κατερίνα Τσιγκάνου σημείωσε: «Έχετε βγάλει και τα ασημικά στο σφυρί, δεν κάνετε απλώς σκούπα. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τέθηκαν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η κατάργηση της αυτοδιοίκησης, τι θέση παίρνετε απέναντι σε αυτό τον κατήφορο; Δεν έχετε τη δική σας πυγμή, σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα τι σκοπεύετε να κάνετε, πού μας πάτε;».

Στην ίδια συνεδρίαση στο θέμα που έθεσε ο κ. Κατρίτσης για τη διεκδίκηση Γαλάζιας Σημαίας από τον δήμο, αποφασίστηκε να προετοιμαστεί φάκελος και να κατατεθεί. Χαρακτηριστικά ο κ. Κατρίτσης επεσήμανε ότι «το θέμα είναι σοβαρό και λείπει από την περιοχή, η Γαλάζια Σημαία πιστοποιεί κάποια πράγματα που έχει η περιοχή μας, οι δήμοι πρέπει να προσπαθήσουν να αναδείξουν τις περιοχές τους. Τον Νοέμβριο ξεκινά η υποβολή προτάσεων και πρέπει να διεκδικήσουμε για τις παραλίες μας. Παλιά είχε η Κυπαρισσία, το Μάτι στους Γαργαλιάνους, αλλά και το Καλό Νερό».

Η αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Παναγοπούλου τόνισε ότι «έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια, υπάρχουν 33 κριτήρια από τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον τα 26 και το βασικό είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση ΑΜΕΑ σε περισσότερες παραλίες». Είπε ότι προτάσεις μπορούν να υποβάλουν και ξενοδοχειακές μονάδες και ο δήμος μπορεί να τις βοηθήσει σε αυτό. Από την πλευρά του ο κ. Βλάχος τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα από την έλλειψη προσωπικού «καθώς και να μπουν Seatrac δεν έχουμε προσωπικό να τα δουλέψουν και επίσης υπάρχει πρόβλημα με τους ναυαγοσώστες να βρεθούν».

Τέλος ο κ. Κατρίτσης παρατήρησε ότι υπάρχουν πολλοί δήμοι που έχουν διεκδικήσει και έχουν πάρει Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες τους.

Κ.Μπ.