Βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία στο μετρό της Βαρσοβίας

Μία νέα βιβλιοθήκη άνοιξε τις πόρτες της στον σταθμό Kondratowicza του μετρό της Βαρσοβίας, με στόχο να ενθαρρύνει το επιβατικό κοινό να αφήσει για λίγο το κινητό και να διαβάσει ένα βιβλίο.

Στα μόλις 150 τετραγωνικά μέτρα όπου εκτείνεται, η Metroteka φιλοξενεί περίπου 16.000 βιβλία και προσφέρει δύο ζώνες ανάγνωσης, για ενήλικες και παιδιά, καθώς και χώρο εκδηλώσεων, ανάγνωσης και συζητήσεων. Παρέχονται επίσης κοινόχρηστοι χώροι μελέτης και εργασίας, δωρεάν καφές ή ζεστή σοκολάτα, καθώς και δυνατότητα δανεισμού λάπτοπ για πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Οι επισκέπτες/-τριες μπορούν να δανειστούν βιβλία μέσω ενός μηχανήματος «express checkout» και, αφού τα διαβάσουν, μπορούν να τα επιστρέψουν είτε στη βιβλιοθήκη είτε σε έναν ειδικό χώρο με «ντουλαπάκια» στο επίπεδο του δρόμου, που είναι διαθέσιμα κάθε ώρα της ημέρας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αναχαίτιση της πτώσης του αναγνωστικού ενδιαφέροντος στην Πολωνία, καθώς το 2024 μόνο το 41% των ερωτηθέντων σε ετήσια έρευνα είχαν διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο, ενώ πριν από δύο δεκαετίες το ποσοστό ξεπερνούσε το 50%. Απώτερος στόχος είναι η Metroteka να αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κόμβο, ένα μέρος όμορφο, ανοιχτό και προσβάσιμο, όπου μπορούν να γίνουν δημόσιες συζητήσεις, εργαστήρια, κ.ά.

Πηγή: diastixo.gr