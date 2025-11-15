«Πλανόδιος» - H νέα δισκογραφική δουλεία του Γιώργου Καζαντζή

O «Πλανόδιος» είναι η νέα δισκογραφική δουλεία του συνθέτη Γιώργου Καζαντζή που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο σε βινύλιο. Τους στίχους υπογράφουν ο Ισαάκ Σούσης, η Ναντίνα Κυριαζή (από τρία τραγούδια) και ο Βαγγέλης Βελώνιας (ένα τραγούδι.)

Ερμηνεύουν ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Ναταλία Λαμπαδάκη, ο Γιώργος Μεράντζας, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Λάκης Παπαδόπουλος και σε ένα ντουέτο η Σόνια Θεοδωρίδου με τον Βασίλη Σκουλά.

Ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μετά από πρόταση των Μωζάικ στον Γιώργο Καζαντζή και φέρει ευδιάκριτη την ηχητική τους σφραγίδα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, με κύριο χαρακτηριστικό μια μουσική ελευθερία που εκφράζεται με απρόβλεπτα παιξίματα και ορχηστρικές μετουσιώσεις.



Ο ίδιος ο συνθέτης σημειώνει:

«Υπάρχουν δίσκοι που ξεκινούν από μια ιδέα, ένα σχέδιο. Υπάρχουν όμως κι άλλοι που γεννιούνται από την ίδια τη συνάντηση των ανθρώπων - αυθόρμητα, σαν αναπόφευκτη συνέχεια μιας στιγμής. Έτσι γεννήθηκε και ο “Πλανόδιος”.

Στο τέλος ενός γυρίσματος της εκπομπής Μουσικό Κουτί, οι εξαιρετικοί μουσικοί του σχήματος Μωζάικ μού πρότειναν με ενθουσιασμό να συνεργαστούμε σε έναν νέο δίσκο. Το εξέλαβα ως ένα μεγάλο κομπλιμέντο, αλλά ομολογώ πως το άφησα να ξεχαστεί για λίγο. Ώσπου, ξανά, σε μια μας συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ “Μπούκουβο”, μου το θύμισαν. Εκεί, κάπως, δρομολογήθηκε το όραμα.

Έγραψα επτά τραγούδια και τους τα παρέδωσα μαζί με ένα spartito, όπου αποτύπωνα τις βασικές ενορχηστρωτικές μου ιδέες. Τους ζήτησα να τα “πάρουν στον κόσμο τους” – να τα κάνουν δικά τους. Και το έκαναν με σεβασμό, έμπνευση και αλήθεια. Το αποτέλεσμα φέρει, φυσικά, το μουσικό μου αποτύπωμα, αλλά είναι ποτισμένο με τη φρέσκια ενέργεια, την ερμηνευτική λεπτότητα και τη δυναμική σφραγίδα των Μωζάικ. Έτσι προέκυψε ο “Πλανόδιος”. - ένας δίσκος που φέρει μέσα του μια σύμπραξη γενεών, μουσικών κόσμων και ιδιοσυγκρασιών.

Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Ο Πλανόδιος είναι ένας περιπλανώμενος μουσικός – ένας χαρακτήρας που αλλάζει τόπο, αλλά κουβαλά πάντα τον ίδιο εσωτερικό πυρήνα. Είναι το τραγούδι που δεν έχει σταθερή στέγη, αλλά φτιάχνει σπίτια στις καρδιές των ανθρώπων. Πρόκειται λοιπόν για έναν δίσκο περιπλανώμενο, όπως ο τίτλος του, αλλά με σαφές εσωτερικό κέντρο: το αληθινό τραγούδι, αυτό που κουβαλά την ουσία και τη συγκίνηση, ανεξαρτήτως “προορισμού”».

Το τραγούδι «Ιππόλυτος» είναι το συνοδευτικό Video clip της κυκλοφορίας ολόκληρου του δίσκου Πλανόδιος.





Oι Μωζάικ είναι οι:

Γιάννης Δίσκος κλαρίνο, σαξόφωνο

Στέλιος Φραγκούς πιάνο, πλήκτρα

Δημήτρης Καζάνης βιολί

Βύρων Τσουράπης ηλεκτρικό μπάσο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες

Θανάσης Τσακιράκης τύμπανα ηλεκτρονικά κρουστά

Εκτός Μωζάικ έπαιξαν οι μουσικοί:

Δημήτρης Μυστακίδης λαούτο

Γιώργος Καζαντζής έξτρα πιάνο και πλήκτρα

Νίκος Μαγκνήσαλης νταούλι

Θάνος Καζαντζής σετ τύμπανα κρουστά

Εύη Καζαντζή τσέλο

Ενορχήστρωση: Γιώργος Καζαντζής - Μωζάικ

Ηχογράφηση: Αντάρτ στούντιο

Ηχοληψία: Νίκος Κόλιας

Mίξη - Mastering: Χρήστος Μέγας

Track list

1. Νυχτερινός ουρανός, Μαρία Παπαγεωργίου

Στίχοι: Ισαάκ Σούσης, β’ φωνές: Γ. Καζαντζής, Μ. Παπαγεωργίου

2. Έρημος και Καιάδας, Παντελής Θεοχαρίδης

Στίχοι: Ισαάκ Σούσης,

3. Πλανόδιος, Βασίλης Σκουλάς -Σόνια Θεοδωρίδου

Στίχοι: Ναντίνα Κυριαζή

4. Ιππόλυτος, Νατάσσα Μποφίλιου

Στίχοι Ισαάκ Σούσης

5. Ξέρει, μα δεν ξέρει, Γιώργος Μεράντζας

Στίχοι: Βαγγέλης Βελώνιας

6. Αρχή και τέλος, Λάκης Παπαδόπουλος - Γιώργος Καζαντζής

Στίχοι: Ναντίνα Κυριαζή

7. Πανηγύρι, Ναταλία Λαμπαδάκη - Μωζάικ

Στίχοι Ναντίνα Κυριαζή





