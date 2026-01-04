Eurovision 2026: Όλα έτοιμα για την πρώτη φάση του Εθνικού Τελικού (Βίντεο)

Σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η ΕΡΤ1 μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece» - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026», όπου θα αποκαλυφθούν οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Η βραδιά θα παρουσιάσει τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές μέσα από μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με την Κέλλυ Βρανά και τον Θάνο Παππά θα μας ξεναγήσουν στον κόσμο των συμμετοχών, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον εθνικό τελικό του Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού.

Η ΕΡΤ προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει μια εκπομπή γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και backstage στιγμές, που σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής πορείας για τη Eurovision 2026.